К "Водоканал" сообщил о новых тарифах на централизованное водоснабжение и водоотведение.
Постановлением Нацкомиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 22 марта 2017 года №310, "Водоканал" установил такие тарифы:
Потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения (оптовые потребители):
- на централизованное водоснабжение - 2,760 грн за 1 куб. м (с НДС)
- на централизованное водоотведение - 2,844 грн за 1 куб. м ( с НДС).
Для жителей частного сектора:
- на централизованное водоснабжение - 7,092 грн за 1 куб. м (с НДС)
- на централизованное водоотведение - 4,956 грн за 1 куб. м ( с НДС).
Жильцы многоквартирных домов будут платить за холодную воду 7,824 грн за 1 куб.м (с НДС), за водоотведение - 5,46 грн за 1 куб. м (с НДС)
Тарифы на услуги централизованного водоснабжения холодной воды выросли на 8,4%, на водоотведение — 8,7%.
Повышение тарифов объясняется возрастанием основных составляющих тарифа: оплаты труда в связи с повышением размера минимальной зарплаты, затрат на реагенты (хлор подорожал на 57%, коагулянт на 16,5%, гипохлорит натрия — на 60,7%), затрат на электроэнергию в связи с ростом тарифа на электроэнергию 2 класса на 2%.
Как сообщала "Индустриалка", в Украине легче не будет: что подорожает до лета.
Постановлением Нацкомиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 22 марта 2017 года №310, "Водоканал" установил такие тарифы:
Потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения (оптовые потребители):
- на централизованное водоснабжение - 2,760 грн за 1 куб. м (с НДС)
- на централизованное водоотведение - 2,844 грн за 1 куб. м ( с НДС).
Для жителей частного сектора:
- на централизованное водоснабжение - 7,092 грн за 1 куб. м (с НДС)
- на централизованное водоотведение - 4,956 грн за 1 куб. м ( с НДС).
Жильцы многоквартирных домов будут платить за холодную воду 7,824 грн за 1 куб.м (с НДС), за водоотведение - 5,46 грн за 1 куб. м (с НДС)
Тарифы на услуги централизованного водоснабжения холодной воды выросли на 8,4%, на водоотведение — 8,7%.
Повышение тарифов объясняется возрастанием основных составляющих тарифа: оплаты труда в связи с повышением размера минимальной зарплаты, затрат на реагенты (хлор подорожал на 57%, коагулянт на 16,5%, гипохлорит натрия — на 60,7%), затрат на электроэнергию в связи с ростом тарифа на электроэнергию 2 класса на 2%.
Как сообщала "Индустриалка", в Украине легче не будет: что подорожает до лета.
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