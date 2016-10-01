Последний капитальный ремонт был здесь в 1962 году - то есть больше чем полвека назад. За это время особенно крыша на доме состарилась. Над одной из квартир она просела так, что из этой ямы дождь прямо в квартиру и стекал. По просьбе жильцов КП "Наше місто" оперативно взялось устранять такую беду. Надо было сделать что - вырубить кусок крыши, заменить деревянные латы под рубероидом и сверху настелить рубероид новый. Сейчас эта операция уже заканчивается.Во время рабочей поездкипосетил и этот объект. Вообще, он ввел для себя такую практику - периодически, и довольно часто, объезжать с проверкой объекты, где проходят капитальные и текущие ремонты. Приучает к этому и своих подчиненных. Раньше, при КП "Основание", была такая практика, вернее, е е отсутствие - позвонят граждане, мол, у нас проблемы, приезжайте, надо что-то делать! А чиновник посидит, подумает (да, разбежался!) и решит: "Не сделаю я - сделает кто-то другой". Теперь работники КП "Наше місто" на обращения граждан реагируют более оперативно. Во всяком случае, к этому стремятся - меняется психология. Следует еще заметить, что в хозяйственном ведении КП "Наше місто" 3791 дом по городу - попробуй везде успеть.А в доме по проспекту Металлургов, 5 в марте, по словам Александра Николаенко, территориальное отделение "Левобережное" составит акт осмотра крыши и, может быть, удастся включить ею в список капитальных ремонтов. Но если нет, то в 2018 году состарившуюся крышу обязательно капитально отремонтируют.Фото и видео: Дмитрий Шилин