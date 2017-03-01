В Новоалександровке Запорожского районе загорелось хозпомещение, в котором хранилось сено.
Для ликвидации пожара на территории площадью 80 квадратных метров было подключено шесть спасателей и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Специалисты ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области прибыли на место происшествия в 22.50 и уже в 1.35 им удалось полностью ликвидировать пожар на таком большом участке, а также обработать территорию специальным раствором, который предотвращает повторное возгорание.
По факту пожара ведется расследование.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье двое малышей чуть не погибли на пожаре
Для ликвидации пожара на территории площадью 80 квадратных метров было подключено шесть спасателей и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Специалисты ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области прибыли на место происшествия в 22.50 и уже в 1.35 им удалось полностью ликвидировать пожар на таком большом участке, а также обработать территорию специальным раствором, который предотвращает повторное возгорание.
По факту пожара ведется расследование.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье двое малышей чуть не погибли на пожаре
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