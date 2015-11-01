Но отдельно перед началом рассмотрения вопросов повестки дня, городской голова Владимир Буряк остановился на вопросах транспортного обеспечения.- Как я уже говорил ранее, постепенно город будет уходить от маленьких спринтеров и переходить на автобусы большой вместимости. Их вы уже можете видеть на маршрутах Запорожья. Я понимаю, что технически сразу полностью отказаться от маршруток мы тоже не сможем, - отметил мэр. - Но в последнее время поступает много жалоб на техническое состояние маршруток - и от ветеранов АТО, и от пенсионеров, и просто от жителей Запорожья.Горожане жалуются на негодные машины с побитыми стеклами и почти дырами в полу. По одной из таких жалоб от жительницы Запорожья было проведено служебное расследование инцидента в маршрутке №80, где был весь пол в дырках, а водитель хамил пассажирам.Владимир Буряк отметил, что такая ситуация недопустима, поэтому много договоров с перевозчиками в этом году будут пересмотрены. Также он поручил начальнику управления по вопросам транспортного обеспечения Александру Власюку в течение следующей недели создать рабочую группу по проверке технического состояния общественного транспорта в Запорожье, доложить об итогах ее работы, а также предупредить перевозчиков о толерантном отношении к жителям Запорожья.- Потому что это все бизнес. И жители Запорожья приносят автотранспортным предприятиям прибыль. Поэтому и техническое обеспечение транспорта, и отношение к людям должно быть на первом месте. Это надо четко прописать во всех договорах, - подчеркнул городской голова.