Мелитопольский писатель, краевед, журналист Сергей Авдеенко встретился с читателями в Запорожье, в Центральной библиотеке для взрослых.
Сергей Иванович рассказал о своих новых книгах для взрослых и детей.
Книга "Три подвига Василия Петрова" - о необычной судьбе уроженца Запорожской области, генерала-полковника, дважды Героя Советского Союза Василия Петрова. Он лишился на войне обеих рук, но продолжал сражаться.
Как рассказал Сергей Авдеенко, в свое время товарищи Василия Петрова обращались с просьбой написать о нем книгу к Борису Полевому, Михаилу Шолохову, Олесю Гончару. Но в результате книгу о Герое написал Сергей Авдеенко, к нему обратился боевой товарищ Василия Петрова.
Работая над этим произведением, Сергей Авдеенко общался с родственниками Василия Петрова, изучал архивные материалы.
- 5 марта Василию Петрову исполнилось бы 95 лет, - сообщил "Индустриалке" Сергей Авдеенко.
К слову, у самого писателя недавно был юбилей – 9 марта Сергею Ивановичу исполнилось 65 лет, с чем его поздравили в библиотеке.
Сергей Авдеенко также рассказал о двух новых детских книгах. В сборник "Сказки о королях" вошли ранее изданные и нигде не опубликованные сказки. Одна из сказок "Король, разбойник и железная дорога". По словам автора, победила во Всеукраинском конкурсе на лучшее произведение для детей.
"От всей души" - рассказы, были и сказки для детей как новіе, так и ранее печатавшиеся. Автор признался "Индустриалке" - он гордится тем, что пять рассказов из этого сборника были опубликованы в детском журнале "Мурзилка".
С книгами Сергея Авдеенко можно познакомиться в Центральной библиотеке для взрослых.
- Сергей Иванович придерживается доброй традиции – каждую новую книгу дарить библиотеке, - говорит заведующая отделом информационной работы Центральной библиотеки Оксана Орлова.- Как сказал сам автор: "Все книги стараюсь отдать библиотекам. Они должны читаться". У нас есть все тридцать его книг.
Сергей Авдеенко также сообщил "Индустриалке",что подарил новинки и областной универсальной научной библиотеке.
"Индустриалка" также писала: "В Запорожье на презентацию романа Павла Вольвача пришли его герои".
Фото предоставлены Центральной библиотекой для взрослых
Сергей Иванович рассказал о своих новых книгах для взрослых и детей.
Книга "Три подвига Василия Петрова" - о необычной судьбе уроженца Запорожской области, генерала-полковника, дважды Героя Советского Союза Василия Петрова. Он лишился на войне обеих рук, но продолжал сражаться.
Как рассказал Сергей Авдеенко, в свое время товарищи Василия Петрова обращались с просьбой написать о нем книгу к Борису Полевому, Михаилу Шолохову, Олесю Гончару. Но в результате книгу о Герое написал Сергей Авдеенко, к нему обратился боевой товарищ Василия Петрова.
Работая над этим произведением, Сергей Авдеенко общался с родственниками Василия Петрова, изучал архивные материалы.
- 5 марта Василию Петрову исполнилось бы 95 лет, - сообщил "Индустриалке" Сергей Авдеенко.
К слову, у самого писателя недавно был юбилей – 9 марта Сергею Ивановичу исполнилось 65 лет, с чем его поздравили в библиотеке.
Сергей Авдеенко также рассказал о двух новых детских книгах. В сборник "Сказки о королях" вошли ранее изданные и нигде не опубликованные сказки. Одна из сказок "Король, разбойник и железная дорога". По словам автора, победила во Всеукраинском конкурсе на лучшее произведение для детей.
"От всей души" - рассказы, были и сказки для детей как новіе, так и ранее печатавшиеся. Автор признался "Индустриалке" - он гордится тем, что пять рассказов из этого сборника были опубликованы в детском журнале "Мурзилка".
С книгами Сергея Авдеенко можно познакомиться в Центральной библиотеке для взрослых.
- Сергей Иванович придерживается доброй традиции – каждую новую книгу дарить библиотеке, - говорит заведующая отделом информационной работы Центральной библиотеки Оксана Орлова.- Как сказал сам автор: "Все книги стараюсь отдать библиотекам. Они должны читаться". У нас есть все тридцать его книг.
Сергей Авдеенко также сообщил "Индустриалке",что подарил новинки и областной универсальной научной библиотеке.
"Индустриалка" также писала: "В Запорожье на презентацию романа Павла Вольвача пришли его герои".
Фото предоставлены Центральной библиотекой для взрослых
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