В старом доме подвал жил себе и жил, но со временем прохудившиеся в нем трубы начали протекать, образовывая лужи, а в перспективе - грозили озерами
Но кому понравится озеро в подвале под квартирой! Поэтому жильцы пятиэтажки по улице Европейской, 18 обратились в КП "Наше місто". Реакция на обращение была оперативной. Уже сегодня, 23 марта, в подвале дома работали специалисты-сварщики. Они, во-первых, поставят краны на каждый стояк, чтобы если вдруг случится ЧП, не нужно было бы отключать от воды весь дом - достаточно отключить один стояк. Во-вторых, займутся заменой труб канализации - вначале семи погонных метров, потом - сколько понадобится.
Директор КП "Наше місто" Александр Николаенко сегодня посетил этот объект - контролировал, после этого он поехал по адресу проспект Металлургов, 5 - там проблема с крышей дома...
Там тоже все решили! - в пользу жильцов дома.
Некоторые наблюдения "со стороны" - в команде сегодняшнего мэра , во-первых, во-вторых и в-третьих, - специалисты, молодые, амбициозные люди и патриоты. Они хотят сделать наш город и лучшим для нас, и лучшим в Украине. И это у них получится!
ВИДЕО. Строят светлое будущее в подвале на улице Европейской, 18:
Фото и видео: Дмитрий Шилин
Но кому понравится озеро в подвале под квартирой! Поэтому жильцы пятиэтажки по улице Европейской, 18 обратились в КП "Наше місто". Реакция на обращение была оперативной. Уже сегодня, 23 марта, в подвале дома работали специалисты-сварщики. Они, во-первых, поставят краны на каждый стояк, чтобы если вдруг случится ЧП, не нужно было бы отключать от воды весь дом - достаточно отключить один стояк. Во-вторых, займутся заменой труб канализации - вначале семи погонных метров, потом - сколько понадобится.
Директор КП "Наше місто" Александр Николаенко сегодня посетил этот объект - контролировал, после этого он поехал по адресу проспект Металлургов, 5 - там проблема с крышей дома...
Там тоже все решили! - в пользу жильцов дома.
Некоторые наблюдения "со стороны" - в команде сегодняшнего мэра , во-первых, во-вторых и в-третьих, - специалисты, молодые, амбициозные люди и патриоты. Они хотят сделать наш город и лучшим для нас, и лучшим в Украине. И это у них получится!
ВИДЕО. Строят светлое будущее в подвале на улице Европейской, 18:
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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