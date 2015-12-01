Но кому понравится озеро в подвале под квартирой! Поэтому жильцы пятиэтажки по улице Европейской, 18 обратились в КП "Наше місто". Реакция на обращение была оперативной. Уже сегодня, 23 марта, в подвале дома работали специалисты-сварщики. Они, во-первых, поставят краны на каждый стояк, чтобы если вдруг случится ЧП, не нужно было бы отключать от воды весь дом - достаточно отключить один стояк. Во-вторых, займутся заменой труб канализации - вначале семи погонных метров, потом - сколько понадобится.Директор КП "Наше місто" Александр Николаенко сегодня посетил этот объект - контролировал, после этого он поехал по адресу проспект Металлургов, 5 - там проблема с крышей дома...Там тоже вс е решили! - в пользу жильцов дома.Некоторые наблюдения "со стороны" - в команде сегодняшнего мэра , во-первых, во-вторых и в-третьих, - специалисты, молодые, амбициозные люди и патриоты. Они хотят сделать наш город и лучшим для нас, и лучшим в Украине. И это у них получится!ВИДЕО.Фото и видео: Дмитрий Шилин