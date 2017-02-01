Как выяснила " Индустриалка " , профессиональную деятельность Алексей Азаров начал в Беленьковской исправительной колонии (№99). Затем перешел в Запорожский следственный изолятор, где работал на разных должностях - в частности, начальником оперативного отдела, заместителем начальника СИЗО по воспитательной работе. В отсутствие тогдашнего начальника учреждения Валерия Бунака исполнял его обязанности.Нового начальника представил заместитель начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Константин Неверов.В торжественной обстановке, в актовом зале учреждения персонала был зачитан приказ о назначении и переданы личные поздравления от начальника управления Владимира Мелюхова, с пожеланиями вдохновения, роста и успеха.В свою очередь Алексей Азаров поблагодарил персонал за труд и выразил надежду на дальнейшую плодотворную деятельность коллектива учреждения, сообщает сайт ГПтСУ.Остается добавить, что предыдущий начальник учреждения Валерий Бунак несколько месяцев назад был назначен начальником Лукьяновского СИЗО.Фото: сайт ГПтСУ