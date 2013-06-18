Энергодарец Александр Соколик – одна из главных надежд запорожского сумо. В 14 лет спортсмен уже успел завоевать серебро чемпионата Европы в своей возрастной категории, выполнить норматив кандидата в мастера спорта и является действующим чемпионом Украины.
На чемпионате области, который недавно проходил в родном городе Александра, спортсмену не было не то что равных, но и конкурентов. Юноша заметно отличается от сверстников высоким ростом и богатырским телосложением, и буквально выносил всех конкурентов за пределы ковра. О том, как пришел в сумо, и чем увлекается кроме спорта – суматори рассказал "Индустриалке".
- Александр, расскажи, пожалуйста, как попал на сумо?
-Сумо я занимаюсь три года. История была смешная. Я пришел в наш энергодарский спортивный комплекс, хотел записаться на футбол – очень люблю футбол! А мне тренер сказал – ты сильно большой, все остальные ребята по сравнению со мной были маленькие. Он сразу позвонил тренеру по сумо. И говорит: "Я нашел тебе чемпиона". Вот так все и завязалось.
- Сразу понравилось сумо?
- Я сначала думал это очень сложно, и я не смогу. Но потом, когда ты практикуешь, готовишься – это уже легко. Кто-то за счет веса побеждает, кото-то за счет техники. У меня и техника и вес!
- Подсматриваешь какие-то приемы у японских мастеров сумо?
- Конечно! Смотрю разные поединки, фотографии японских сумоистов. Это очень интересно. Там все это более красиво проходит. Я бы хотел побывать в Японии и пообщаться с профессиональными сумоистами.
- Чем гордишься больше всего?
- Сегодня самое главное мое достижение – второе место на чемпионате Европы и звание кандидата в мастера спорта Украины.
- А о чем мечтаешь?
- В ближайшее время – выполнить норматив мастера спорта. А еще мечтаю, что сумо будет включено в Олимпийские Игры, и я заработаю олимпийскую медаль.
- Какой у тебя вес, если не секрет?
- Сейчас вешу килограмм 150. Но хочу похудеть на 10-15 кг.
- Спорт помог тебе чувствовать себя более уверенно?
- У меня был такой случай в лагере – все говорили, что я толстяк. А потом, когда узнали, что я чемпион Украины – начали по-другому относиться, посмотрели на меня с другой стороны.
- А чем интересуешься, кроме сумо?
- Увлекаюсь театральным искусством. Я организовываю игровые программы с детьми, занимаюсь в студии "Игротехники". Пока не решил кем больше хочу быть – спортсменов или артистом, но спортом в любом случае буду продолжать заниматься!
Текст и фото: Ирина Гейм
На чемпионате области, который недавно проходил в родном городе Александра, спортсмену не было не то что равных, но и конкурентов. Юноша заметно отличается от сверстников высоким ростом и богатырским телосложением, и буквально выносил всех конкурентов за пределы ковра. О том, как пришел в сумо, и чем увлекается кроме спорта – суматори рассказал "Индустриалке".
- Александр, расскажи, пожалуйста, как попал на сумо?
-Сумо я занимаюсь три года. История была смешная. Я пришел в наш энергодарский спортивный комплекс, хотел записаться на футбол – очень люблю футбол! А мне тренер сказал – ты сильно большой, все остальные ребята по сравнению со мной были маленькие. Он сразу позвонил тренеру по сумо. И говорит: "Я нашел тебе чемпиона". Вот так все и завязалось.
- Сразу понравилось сумо?
- Я сначала думал это очень сложно, и я не смогу. Но потом, когда ты практикуешь, готовишься – это уже легко. Кто-то за счет веса побеждает, кото-то за счет техники. У меня и техника и вес!
- Подсматриваешь какие-то приемы у японских мастеров сумо?
- Конечно! Смотрю разные поединки, фотографии японских сумоистов. Это очень интересно. Там все это более красиво проходит. Я бы хотел побывать в Японии и пообщаться с профессиональными сумоистами.
- Чем гордишься больше всего?
- Сегодня самое главное мое достижение – второе место на чемпионате Европы и звание кандидата в мастера спорта Украины.
- А о чем мечтаешь?
- В ближайшее время – выполнить норматив мастера спорта. А еще мечтаю, что сумо будет включено в Олимпийские Игры, и я заработаю олимпийскую медаль.
- Какой у тебя вес, если не секрет?
- Сейчас вешу килограмм 150. Но хочу похудеть на 10-15 кг.
- Спорт помог тебе чувствовать себя более уверенно?
- У меня был такой случай в лагере – все говорили, что я толстяк. А потом, когда узнали, что я чемпион Украины – начали по-другому относиться, посмотрели на меня с другой стороны.
- А чем интересуешься, кроме сумо?
- Увлекаюсь театральным искусством. Я организовываю игровые программы с детьми, занимаюсь в студии "Игротехники". Пока не решил кем больше хочу быть – спортсменов или артистом, но спортом в любом случае буду продолжать заниматься!
Текст и фото: Ирина Гейм
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