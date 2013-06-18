На чемпионате области, который недавно проходил в родном городе Александра, спортсмену не было не то что равных, но и конкурентов. Юноша заметно отличается от сверстников высоким ростом и богатырским телосложением, и буквально выносил всех конкурентов за пределы ковра. О том, как пришел в сумо, и чем увлекается кроме спорта – суматори рассказал " Индустриалке " .-Сумо я занимаюсь три года. История была смешная. Я пришел в наш энергодарский спортивный комплекс, хотел записаться на футбол – очень люблю футбол! А мне тренер сказал – ты сильно большой, все остальные ребята по сравнению со мной были маленькие. Он сразу позвонил тренеру по сумо. И говорит: " Я нашел тебе чемпиона " . Вот так все и завязалось.- Я сначала думал это очень сложно, и я не смогу. Но потом, когда ты практикуешь, готовишься – это уже легко. Кто-то за счет веса побеждает, кото-то за счет техники. У меня и техника и вес!- Конечно! Смотрю разные поединки, фотографии японских сумоистов. Это очень интересно. Там все это более красиво проходит. Я бы хотел побывать в Японии и пообщаться с профессиональными сумоистами.- Сегодня самое главное мое достижение – второе место на чемпионате Европы и звание кандидата в мастера спорта Украины.- В ближайшее время – выполнить норматив мастера спорта. А еще мечтаю, что сумо будет включено в Олимпийские Игры, и я заработаю олимпийскую медаль.- Сейчас вешу килограмм 150. Но хочу похудеть на 10-15 кг.- У меня был такой случай в лагере – все говорили, что я толстяк. А потом, когда узнали, что я чемпион Украины – начали по-другому относиться, посмотрели на меня с другой стороны.- Увлекаюсь театральным искусством. Я организовываю игровые программы с детьми, занимаюсь в студии " Игротехники " . Пока не решил кем больше хочу быть – спортсменов или артистом, но спортом в любом случае буду продолжать заниматься!