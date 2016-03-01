На молодежной сессии обсудили подготовку к проведению фестиваля уличной культуры " Урбанфест " , запланированного на 29 апреля. Его основная цель популяризация среди молодежи современной урбан-культуры и привлечение молодых людей к мероприятиям, направленным на благоустройство города. В проекте фестиваля предусмотрена танцевальная программа, " битва " ди-джеев, граффити-соревнования, соревнования по стрит-болу, настольному теннису, женскому футболу. Также планируется работа детской зоны.В ходе работы сессии городского молодежного совета, депутаты рассмотрели кадровые изменения состава совета, новоизбранным депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки, рассмотрели вопросы создания проектных комиссий по вопросам грантовой деятельности и по подготовке к проведению субботников ко Дню окружающей среды, сообщает сайт мэрии.