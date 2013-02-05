Подопечные Николая Степанца уверенно победили во дворце спорта "ЗТР". В первом тайме "ЗТР-Буревестник" ещ е сопротивлялся, лишь перед перерывом "Мотор" сумел оторваться на подобающее фавориту встречи количество мячей. 17:11 в его пользу по итогам 30 минут игры.Во втором тайме "Мотор" шансов хозяевам не оставил. Его команда, не знающая поражений в чемпионате, провела ударно, почти ничего не позволив "ЗТР-Буревестнику".Окончательный сч е т матча 39:17 - победа "Мотора", выигравшего двенадцатый матч подряд в этом чемпионате. Утешением его сопернику может служить лишь то, что Максим Стрельников, полусредний "ЗТР-Буревестника", стал самым результативным игроком встречи, забросив десять мячей.Фото: ГК"Мотор"