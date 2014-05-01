Новый УЗИ-аппарат, который появился в 3-м роддоме, позволяет проводить диагностику разных заболеваний, в том числе и онкологических.
Еще несколько лет назад, чтобы бесплатно пройти УЗИ-диагностику на современном аппарате, нужно было за месяц записываться в первый роддом. Теперь более 70 тысяч жительниц Шевченковского района могут это сделать без всяких очередей на базе роддома № 3.
Сегодня во время рабочей поездки заместитель городского головы Анатолий Пустоваров проверил, как работает все новое оборудование, которое было закуплено для медучреждения в конце прошлого года.
О специфике работы новенького суперсовременного УЗИ-аппарата рассказала акушер-гинеколог роддома № 3 Ирина Соколовская.
- На этом аппарате можно посмотреть все органы, которые подлежат ультразвуковой диагностике, - отметила Ирина Соколовская. - В частности, можно определить проблемы печени, почек, мышечной системы, органов малого таза. Аппарат оснащен специальными датчиками, а картинка выводится на большой экран, где хорошо видны любые отклонения от нормы.
Один из датчиков рассчитан на обследование беременных — ультразвуковой луч проникает достаточно глубоко, позволяя исследовать развитие плода. При помощи этого аппарата также можно услышать сердцебиение крохи на самом раннем сроке.
- Услышать, как бьется сердце твоего еще нерожденного ребенка — это самое большое счастье для беременной женщины, - призналась одна из будущих рожениц Светлана Ткач. - Жаль, что такую диагностику нельзя делать каждый день, ведь когда смотришь на экран и видишь ребенка, ты становишь ближе к нему.
Аппарат используется не только для диагностики плода. Есть и другие датчики. Например, линейный позволяет диагностировать поверхностные органы, например, щитовидную железу. Внутригенитальный используется для гинекологического и генитального осмотров. Современное оборудование позволяет даже провести биопсию — это метод исследования, при котором проводится забор клеток или тканей из организма, для этого есть специальная насадка на один из датчиков.
В сутки на этом аппарате проходит диагностику около 15-ти человек, но врачи говорят, что это не предел и они могут принимать и по 20 человек.
- До этого у нас был аппарат 1993 года выпуска, поэтому точность его исследований оставляла желать лучшего, - отметил главный врач роддома № 3 Сергей Коломоец. - Новый аппарат был нам необходим уже несколько лет. Теперь он полностью закрывает нашу потребность. Мы сможем принимать жительниц Шевченковского района по направлению врача совершенно бесплатно. За обеспечение современным оборудование мы благодарны городской власти — оно приближает нас к мировым стандартам.
Как писала "Индустриалка", в прошлом году в программу обеспечения современным медоборудованием вошли все родильные дома города.
- Мы целенаправленно занимаемся обновлением материально-технической базы медицинских учреждений, - подчеркнул заместитель мэра Анатолий Пустоваров. - В роддоме № 3 был УЗИ-аппарат, которому было более 20-ти лет, поэтому его давно пора было менять. Приобретенные УЗИ-аппарат экспертного класса позволяет закрыть потребность в диагностике многих заболеваний. Кроме того, в рамках общегородской программы для этого роддома приобрели колькоскопы, фетальные мониторы, кувезы и реанимации для новорожденных. Это позволит спасать жизни слабеньким деткам и качественно сопровождать роды.
Всего третий роддом пополнился 20 единицами новой техники и на эти цели из бюджета выделили более четырех миллионов гривен.
В этом году планируется оснащение роддомов и детских больниц аппаратурой для поддержания функций дыхания, чтобы новорожденных можно было "раздышать" и спасти их в критический момент.
Как писала "Индустриалка", Запорожские мамочки не нарадуются на новое оборудование в роддомах
Фото автора
Еще несколько лет назад, чтобы бесплатно пройти УЗИ-диагностику на современном аппарате, нужно было за месяц записываться в первый роддом. Теперь более 70 тысяч жительниц Шевченковского района могут это сделать без всяких очередей на базе роддома № 3.
Сегодня во время рабочей поездки заместитель городского головы Анатолий Пустоваров проверил, как работает все новое оборудование, которое было закуплено для медучреждения в конце прошлого года.
О специфике работы новенького суперсовременного УЗИ-аппарата рассказала акушер-гинеколог роддома № 3 Ирина Соколовская.
- На этом аппарате можно посмотреть все органы, которые подлежат ультразвуковой диагностике, - отметила Ирина Соколовская. - В частности, можно определить проблемы печени, почек, мышечной системы, органов малого таза. Аппарат оснащен специальными датчиками, а картинка выводится на большой экран, где хорошо видны любые отклонения от нормы.
Один из датчиков рассчитан на обследование беременных — ультразвуковой луч проникает достаточно глубоко, позволяя исследовать развитие плода. При помощи этого аппарата также можно услышать сердцебиение крохи на самом раннем сроке.
- Услышать, как бьется сердце твоего еще нерожденного ребенка — это самое большое счастье для беременной женщины, - призналась одна из будущих рожениц Светлана Ткач. - Жаль, что такую диагностику нельзя делать каждый день, ведь когда смотришь на экран и видишь ребенка, ты становишь ближе к нему.
Аппарат используется не только для диагностики плода. Есть и другие датчики. Например, линейный позволяет диагностировать поверхностные органы, например, щитовидную железу. Внутригенитальный используется для гинекологического и генитального осмотров. Современное оборудование позволяет даже провести биопсию — это метод исследования, при котором проводится забор клеток или тканей из организма, для этого есть специальная насадка на один из датчиков.
В сутки на этом аппарате проходит диагностику около 15-ти человек, но врачи говорят, что это не предел и они могут принимать и по 20 человек.
- До этого у нас был аппарат 1993 года выпуска, поэтому точность его исследований оставляла желать лучшего, - отметил главный врач роддома № 3 Сергей Коломоец. - Новый аппарат был нам необходим уже несколько лет. Теперь он полностью закрывает нашу потребность. Мы сможем принимать жительниц Шевченковского района по направлению врача совершенно бесплатно. За обеспечение современным оборудование мы благодарны городской власти — оно приближает нас к мировым стандартам.
Как писала "Индустриалка", в прошлом году в программу обеспечения современным медоборудованием вошли все родильные дома города.
- Мы целенаправленно занимаемся обновлением материально-технической базы медицинских учреждений, - подчеркнул заместитель мэра Анатолий Пустоваров. - В роддоме № 3 был УЗИ-аппарат, которому было более 20-ти лет, поэтому его давно пора было менять. Приобретенные УЗИ-аппарат экспертного класса позволяет закрыть потребность в диагностике многих заболеваний. Кроме того, в рамках общегородской программы для этого роддома приобрели колькоскопы, фетальные мониторы, кувезы и реанимации для новорожденных. Это позволит спасать жизни слабеньким деткам и качественно сопровождать роды.
Всего третий роддом пополнился 20 единицами новой техники и на эти цели из бюджета выделили более четырех миллионов гривен.
В этом году планируется оснащение роддомов и детских больниц аппаратурой для поддержания функций дыхания, чтобы новорожденных можно было "раздышать" и спасти их в критический момент.
Как писала "Индустриалка", Запорожские мамочки не нарадуются на новое оборудование в роддомах
Фото автора
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