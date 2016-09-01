Гороскоп на 27 марта – 2 апреля.
ОВЕН (21.03-20.04). Вам понадобятся единомышленники, которые помогли бы воплощению ваших идей. Прислушивайтесь к голосу интуиции, это позволит избежать многих ошибок при общении. Постарайтесь объективно рассчитать свои силы. В выходные лучше не ссориться с родственниками.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь идти к цели и не отвлекаться, иначе вы утонете в многочисленных делах и заботах. Не давайте пищи для сплетен завистливым коллегам по работе. Доведите начатое дело до конца, оно будет стоить любых затраченных усилий. В выходные посвятите время родным.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы можете достичь больших успехов в деловой сфере. Придется потрудиться, но работа захватит вас, подарит общение с интересными людьми и солидную прибыль. Ваше усердие заметят и оценят по достоинству.
РАК (22.06-23.07). Вас ожидает некая вершина, к которой вы шли долгим и трудным путем. Станет виден истинный уровень ваших достижений в самых различных сферах, вам вряд ли удастся что-то скрыть. В выходные хорошенько выспитесь и отдохните.
ЛЕВ (24.07-23.08). Судьба подарит вам некий шанс, может быть, это будет новая работа или возможность поменять место жительства, в любом случае вы приобретете что-то ценное для себя. Выходные позволят вам показать себя окружающим с выигрышной стороны.
ДЕВА (24.08-23.09). Многие препятствия или ограничения на вашем пути просто исчезнут, так что можете ставить себе весьма амбициозные цели. Многие дела благополучно решатся, но не стоит торопиться с началом новых проектов. В выходные вам стоит постараться исправить возможные недочеты.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Посвятите неделю размеренной работе, избегайте перегрузок, лучше не начинать новых дел. Постарайтесь не пропустить важное деловое предложение, которое будет способствовать вашей финансовой стабильности. Выходные благоприятны для личной жизни и общения с друзьями.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Наступает благоприятное время для повышения вашего профессионального уровня и для карьерного роста. Лучше отказаться от поспешности. Благоприятно начинать любые дела, особенно совместно с единомышленниками. В выходные ваши идеи найдут понимание.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Надо приложить усилия для того, чтобы завершить дела, которые вы долго откладывали. Возможно, вам сейчас кажется, что впереди еще гора дел, что с ними невозможно справиться. Не унывайте, начните с малого и, шаг за шагом, вы сдвинете гору с места.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Покажите окружающим пример выдержки и профессионализма. Внимательно следите за атмосферой в коллективе, постарайтесь не участвовать в интригах. Оставьте претензии к деловым партнерам и посмотрите на ситуацию с другой стороны. Выходные проведите с семьей.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Наступает благоприятный период для обновления. Не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное. Не будьте слишком обидчивы, вы рискуете упустить выгодное предложение. В выходные не стоит выяснять отношения с близкими людьми.
РЫБЫ (20.02-20.03). Позвольте себе поменьше гореть на работе, она никуда от вас не денется. Направьте свои силы на то, чтобы наладить личную жизнь, доставить радость себе, родным и близким. Выходные лучше провести дома, шумные компании рискуют вас утомить.
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