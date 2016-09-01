Гороскоп на 27 марта – 2 апреля.

Вам понадобятся единомышленники, которые помогли бы воплощению ваших идей. Прислушивайтесь к голосу интуиции, это позволит избежать многих ошибок при общении. Постарайтесь объективно рассчитать свои силы. В выходные лучше не ссориться с родственниками.Постарайтесь идти к цели и не отвлекаться, иначе вы утонете в многочисленных делах и заботах. Не давайте пищи для сплетен завистливым коллегам по работе. Доведите начатое дело до конца, оно будет стоить любых затраченных усилий. В выходные посвятите время родным.Вы можете достичь больших успехов в деловой сфере. Придется потрудиться, но работа захватит вас, подарит общение с интересными людьми и солидную прибыль. Ваше усердие заметят и оценят по достоинству.Вас ожидает некая вершина, к которой вы шли долгим и трудным путем. Станет виден истинный уровень ваших достижений в самых различных сферах, вам вряд ли удастся что-то скрыть. В выходные хорошенько выспитесь и отдохните.Судьба подарит вам некий шанс, может быть, это будет новая работа или возможность поменять место жительства, в любом случае вы приобретете что-то ценное для себя. Выходные позволят вам показать себя окружающим с выигрышной стороны.Многие препятствия или ограничения на вашем пути просто исчезнут, так что можете ставить себе весьма амбициозные цели. Многие дела благополучно решатся, но не стоит торопиться с началом новых проектов. В выходные вам стоит постараться исправить возможные недочеты.Посвятите неделю размеренной работе, избегайте перегрузок, лучше не начинать новых дел. Постарайтесь не пропустить важное деловое предложение, которое будет способствовать вашей финансовой стабильности. Выходные благоприятны для личной жизни и общения с друзьями.Наступает благоприятное время для повышения вашего профессионального уровня и для карьерного роста. Лучше отказаться от поспешности. Благоприятно начинать любые дела, особенно совместно с единомышленниками. В выходные ваши идеи найдут понимание.Надо приложить усилия для того, чтобы завершить дела, которые вы долго откладывали. Возможно, вам сейчас кажется, что впереди еще гора дел, что с ними невозможно справиться. Не унывайте, начните с малого и, шаг за шагом, вы сдвинете гору с места.Покажите окружающим пример выдержки и профессионализма. Внимательно следите за атмосферой в коллективе, постарайтесь не участвовать в интригах. Оставьте претензии к деловым партнерам и посмотрите на ситуацию с другой стороны. Выходные проведите с семьей.Наступает благоприятный период для обновления. Не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное. Не будьте слишком обидчивы, вы рискуете упустить выгодное предложение. В выходные не стоит выяснять отношения с близкими людьми.Позвольте себе поменьше гореть на работе, она никуда от вас не денется. Направьте свои силы на то, чтобы наладить личную жизнь, доставить радость себе, родным и близким. Выходные лучше провести дома, шумные компании рискуют вас утомить.