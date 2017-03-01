В обсуждении причин возникновения суицидальных намерений у подростков приняли участие заместитель городского головы Анатолий Пустоваров, директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Юлия Погребняк, начальник службы (управления) по делам детей горсовет Наталья Сиворакша, представители отдела противодействия киберпреступности, сотрудники полиции, психологи.Городская власть обеспокоена так называемыми " группами смерти " в социальных сетях, которые призывают подростков к совершению суицида.Департамент образования и науки Запорожского городского совета разработал план конкретных мероприятий, чтобы обезопасить запорожских детей, проводятся обследования детей на предмет проявлений, указывающих, что ребенок может состоять в каких-либо опасных социальных группах, проводятся совещания с директорами школ, определен порядок действий при выявлении детей группы риска.Работа в школах проводится с каждым ребенком индивидуально с обязательным привлечением родителей. Специалисты департамента образования и науки горсовета, в сотрудничестве с представителями киберполиции проводят для школьников встречи, флешмобы. Для педагогов и психологов проводятся практические семинары, особое внимание уделяется и работе с родителями – сотрудники полиции проводят беседы об опасных интернет-играх, сообщает сайт мэрии.- Учитывая возросшую популярность так называемых " групп смерти " , городская власть особое внимание уделяет предупреждению случаев суицида среди подростков. Мы принимаем все возможные меры, чтобы выявить и предупредить возможную трагедию. Однако, прежде всего мы не должны сеять панику и не создавать дополнительную популярность этим группам. Кроме того, мы должны предложить подросткам альтернативный досуг – у нас в Запорожье много бесплатных внешкольных учреждений, спортивных секций, в которых ребенок может весело и интересно провести время. Также, нужно проводить профилактические беседы в семьях, - отметил Анатолий Пустоваров.