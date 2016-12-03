В Запорожье дети пострадали во время пожара.
В Заводском районе Запорожья в квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажки загорелась кухня. Хозяев не было дома, поэтому спасатели выломали дверь.
В квартире бойцы ГСЧС увидели двоих детей - четырех и двух лет. Мальчика и девочку вызволили из горящей квартиры. Пострадавших детей доставили в больницу.
На месте работали семь пожарных с привлечением двух единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Из-за чего начался пожар, установит следствие.
Как писала "Индустриалка", сегодня в Заводском районе загорелся жилой дом.
Читайте также: В Запорожской области сгорел BMW.
В Заводском районе Запорожья в квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажки загорелась кухня. Хозяев не было дома, поэтому спасатели выломали дверь.
В квартире бойцы ГСЧС увидели двоих детей - четырех и двух лет. Мальчика и девочку вызволили из горящей квартиры. Пострадавших детей доставили в больницу.
На месте работали семь пожарных с привлечением двух единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Из-за чего начался пожар, установит следствие.
Как писала "Индустриалка", сегодня в Заводском районе загорелся жилой дом.
Читайте также: В Запорожской области сгорел BMW.
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