Из подручных материалов неравнодушные к красоте умельцы облагородили ландшафт, от чего обычный двор преобразился.Нашлось применение и эмалированным старым мисочкам в горошек, из которых получились яркие " грибочки " , и использованным пэт-бутылкам, из которых создали оригинальное украшение, предварительно их покрасив.Но особый восторг у прохожих и жильцов наверняка вызывают лебеди, искусно сделанные из старых автомобильных шин.Фото автора