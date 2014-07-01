Во дворе дома по проспекту 40 лет Победы,65, что в Южном микрорайоне Запорожья, жильцы сделали несколько красивых уголков.
Из подручных материалов неравнодушные к красоте умельцы облагородили ландшафт, от чего обычный двор преобразился.
Нашлось применение и эмалированным старым мисочкам в горошек, из которых получились яркие "грибочки", и использованным пэт-бутылкам, из которых создали оригинальное украшение, предварительно их покрасив.
Но особый восторг у прохожих и жильцов наверняка вызывают лебеди, искусно сделанные из старых автомобильных шин.
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