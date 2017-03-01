У жителя Вольнянского района Запорожской области нашли большое количество патронов.
Правоохранители получили информацию, что 38-летний мужчина причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов. При поверке у него обнаружили 131 патрон разных калибров. Боеприпасы изъяли.
Сельчанину грозит лишение свободы на срок до 7-ми лет.
Ведется следствие, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области возил в машине пистолет.
Читайте также: В Запорожской области сын вступился за мать и погиб от рук отца.
Правоохранители получили информацию, что 38-летний мужчина причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов. При поверке у него обнаружили 131 патрон разных калибров. Боеприпасы изъяли.
Сельчанину грозит лишение свободы на срок до 7-ми лет.
Ведется следствие, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области возил в машине пистолет.
Читайте также: В Запорожской области сын вступился за мать и погиб от рук отца.
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