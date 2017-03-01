В частном доме в Заводском районе Запорожья произошел пожар.
Огонь охватил домашние вещи в одной из комнат. Общая площадь возгорания составила 80 кв.м.
Бойцы ГСЧС полностью потушили пожар менее чем за час. Из-за сильного задымления в доме огнеборцам пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области на тушение пожара привлекались 11 спасателей и три пожарные машины.
Пострадавших нет. Правоохранители устанавливают причины возгорания.
Как писала "Индустриалка", в спальном районе Запорожья загорелась многоэтажка.
Читайте также: В Запорожской области сын вступился за мать и погиб от рук отца.
Огонь охватил домашние вещи в одной из комнат. Общая площадь возгорания составила 80 кв.м.
Бойцы ГСЧС полностью потушили пожар менее чем за час. Из-за сильного задымления в доме огнеборцам пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области на тушение пожара привлекались 11 спасателей и три пожарные машины.
Пострадавших нет. Правоохранители устанавливают причины возгорания.
Как писала "Индустриалка", в спальном районе Запорожья загорелась многоэтажка.
Читайте также: В Запорожской области сын вступился за мать и погиб от рук отца.
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