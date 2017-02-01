В Запорожье денежными премиями и дипломами наградили победителей и призеров областного этапа Всеукраинского конкурса "Учитель года".
Торжественная церемония награждения состоялась в ОГА.
Напомним, что конкурс, организованный областным институтом последипломного педагогического образования, проходил в четырех номинациях: "биология", "начальная школа", "информатика" и "музыкальное искусство". Итоги были объявлены к в конце февраля.
Всего в конкурсе изначально участвовало 388 педагогов из Запорожья и области, в областной этап тура подали материалы 76 человек. А в итоговом очном областном этапе конкурса приняли участие 12 финалистов из Бердянска, Вольнянска, Энергодара, Мелитополя, Запорожья, Каменко-Днепровской, которые и стали обладателями первых, вторых и третьих мест в соответствующих номинациях.
Победители - это учитель биологии Оксана Поливанюк из учебно-воспитательного комплекса № 63 (Запорожье), педагог начальных классов учебно-воспитательного комплекса № 5 (Энергодар) Елена Попкова, учитель информатики специализированной школы № 23 Виктория Князева (Мелитополь), преподаватель музыкального искусства гимназии № 2 Юлия Надточий (Запорожье) - будут отстаивать честь нашей области во всеукраинском этапе конкурса "Учитель года" в апреле.
Фото с сайта ОГА
Торжественная церемония награждения состоялась в ОГА.
Напомним, что конкурс, организованный областным институтом последипломного педагогического образования, проходил в четырех номинациях: "биология", "начальная школа", "информатика" и "музыкальное искусство". Итоги были объявлены к в конце февраля.
Всего в конкурсе изначально участвовало 388 педагогов из Запорожья и области, в областной этап тура подали материалы 76 человек. А в итоговом очном областном этапе конкурса приняли участие 12 финалистов из Бердянска, Вольнянска, Энергодара, Мелитополя, Запорожья, Каменко-Днепровской, которые и стали обладателями первых, вторых и третьих мест в соответствующих номинациях.
Победители - это учитель биологии Оксана Поливанюк из учебно-воспитательного комплекса № 63 (Запорожье), педагог начальных классов учебно-воспитательного комплекса № 5 (Энергодар) Елена Попкова, учитель информатики специализированной школы № 23 Виктория Князева (Мелитополь), преподаватель музыкального искусства гимназии № 2 Юлия Надточий (Запорожье) - будут отстаивать честь нашей области во всеукраинском этапе конкурса "Учитель года" в апреле.
Фото с сайта ОГА
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