С концертом в рамках всеукраинского тура "Солнце" в Запорожье выступит известная украинская группа "Антитела".
Зрителей, которые сегодня, 23 марта, придут во Дворец культуры "Днепроспецсталь", ждет современное световое шоу, драйв и отличная музыка.
А накануне музыканты пообщались с журналистами и поклонниками, провели фото- и автограф сессию.
- Мы в каждый город привозим наш новый альбом "Солнце", играем его вживую, с хорошим светом, с мощным звуком, и Запорожье не исключение, - рассказал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. - Погода у вас классная! Настроение у нас хорошее!
Хотя есть небольшая усталость. У нас только в марте двадцать девять концертов, почти каждый день. Мы с 14 февраля путешествуем по Украине и в Запорожье у нас двадцать девятый концерт. Домой не можем добраться уже месяц.
Наш новый альбом очень позитивный, добрый по атмосфере, светлый, поэтому он и называется "Солнце". Часть композиций вы однозначно слышали. Прозвучат и абсолютно новые песни, которые мы еще не играли в Запорожье.
А все остальное — надо прийти на концерт и услышать!
Концерт группы "Антитела" состоится в ДК "Днепроспецсталь" 23 марта, начало в 19.00.
Фото автора
Зрителей, которые сегодня, 23 марта, придут во Дворец культуры "Днепроспецсталь", ждет современное световое шоу, драйв и отличная музыка.
А накануне музыканты пообщались с журналистами и поклонниками, провели фото- и автограф сессию.
- Мы в каждый город привозим наш новый альбом "Солнце", играем его вживую, с хорошим светом, с мощным звуком, и Запорожье не исключение, - рассказал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. - Погода у вас классная! Настроение у нас хорошее!
Хотя есть небольшая усталость. У нас только в марте двадцать девять концертов, почти каждый день. Мы с 14 февраля путешествуем по Украине и в Запорожье у нас двадцать девятый концерт. Домой не можем добраться уже месяц.
Наш новый альбом очень позитивный, добрый по атмосфере, светлый, поэтому он и называется "Солнце". Часть композиций вы однозначно слышали. Прозвучат и абсолютно новые песни, которые мы еще не играли в Запорожье.
А все остальное — надо прийти на концерт и услышать!
Концерт группы "Антитела" состоится в ДК "Днепроспецсталь" 23 марта, начало в 19.00.
Фото автора
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