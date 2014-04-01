Зрителей, которые сегодня, 23 марта, придут во Дворец культуры " Днепроспецсталь " , ждет современное световое шоу, драйв и отличная музыка.А накануне музыканты пообщались с журналистами и поклонниками, провели фото- и автограф сессию.- Мы в каждый город привозим наш новый альбом " Солнце " , играем его вживую, с хорошим светом, с мощным звуком, и Запорожье не исключение, - рассказал лидер группы " Антитела " Тарас Тополя. - Погода у вас классная! Настроение у нас хорошее!Хотя есть небольшая усталость. У нас только в марте двадцать девять концертов, почти каждый день. Мы с 14 февраля путешествуем по Украине и в Запорожье у нас двадцать девятый концерт. Домой не можем добраться уже месяц.Наш новый альбом очень позитивный, добрый по атмосфере, светлый, поэтому он и называется " Солнце " . Часть композиций вы однозначно слышали. Прозвучат и абсолютно новые песни, которые мы еще не играли в Запорожье.А все остальное — надо прийти на концерт и услышать!Фото автора