В Запорожье обсудили весенний призыв жителей области на срочную военную службу.
Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба - первый замкомандующего войсками оперативного командования "Восток" полковник Андрей Дермин, в 2016 году для Запорожской области была установлена задача обеспечить призыв на срочную военную службу 1310 человек, которую выполнили на 100%.
В апреле-мае этого года из Запорожской области должны призвать 520 граждан, из них в ВСУ планируют отправить 240 человек, в Нацгвардию и подразделения МВД - 250, в Государственную службу спецтранспорта Украины - 30 человек.
Все призывники будут проходить военную службу только в пунктах постоянной дислокации и в зону АТО направляться не будут. Также за срочниками сохраняется рабочее место и выплата средней зарплаты, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.
Читайте также: В Запорожской области к агитации за контрактную службу подключат родителей.
Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба - первый замкомандующего войсками оперативного командования "Восток" полковник Андрей Дермин, в 2016 году для Запорожской области была установлена задача обеспечить призыв на срочную военную службу 1310 человек, которую выполнили на 100%.
В апреле-мае этого года из Запорожской области должны призвать 520 граждан, из них в ВСУ планируют отправить 240 человек, в Нацгвардию и подразделения МВД - 250, в Государственную службу спецтранспорта Украины - 30 человек.
Все призывники будут проходить военную службу только в пунктах постоянной дислокации и в зону АТО направляться не будут. Также за срочниками сохраняется рабочее место и выплата средней зарплаты, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.
Читайте также: В Запорожской области к агитации за контрактную службу подключат родителей.
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