Позади уже два дня соревнований, и домашний помост приносит удачу запорожцам! Вчера еще две медали пополнили копилку хозяев. Обе на счету студентов экономико-правового колледжа Запорожского национального Университета.Чемпионом Украины в весе 69 кг стал Тарас Гришин. Золото национального первенства спортсмену принесла сумма в 284 кг.Серебро в категории 56 кг завоевал Дмитрий Вороновский, который в сумме двух упражнений поднял 225 кг.Новоиспеченные медалисты чемпионата Украины воспитанники Запорожской областной школы высшего спортивного мастерства и ОСДЮСШОР им.Леонида Жаботинского.Накануне еще три медали завоевали запорожские девушки, таким образом на сегодня в активе хозяев уже пять наград - два золота, серебро и две бронзы!Отметим, что кроме медалей тяжелоатлеты оспаривают места национальной сборной, которая в июне представит Украину на юниорском чемпионате мира в Токио.