Третий год подряд в Запорожской области проходит акция "Великодній кошик на передову", в рамках которой волонтеры собирают и отвозят различные вкусности нашим защитникам в зону АТО.
В светлый Пасхальный праздник волонтеры хотят донести частичку домашнего тепла и заботы бойцам, которые стоят на передних рубежах на Востоке Украины. Собирать груз волонтеры будут в течение предпасхальной недели.
В Запорожье помощь будут собирать на базе горисполкома и районных администраций городского совета.
К слову, журналисты "Индустриалки" также присоединяется к акции и соберут вкусности и подарки для наших защитников, которые по традиции на Пасху отвезут артиллеристам 55-й бригады в зону АТО. Год назад журналисты вместе с волонтером Геннадием Старцевым на Пасху были рядом с ребятами, которые за два года войны стали очень родными. Тогда самым приятным для артиллеристов оказались письма, рисунки и плакаты от запорожских школьников и малышей. За них некоторые даже соревновались. А потом бойцы устроили публичные чтения писем.
В каждом городе и районе были определены координаторы, которые отвечают за сбор и доставку помощи в зону АТО. В Мелитополе за сбор отвечает волонтер Светлана Алексеева, в Бердянске - Анетта Омельченко, в Энергодаре - Екатерина Стеценко, в Токмаке - Виктор Колесник, в Пологах — Вадим Сопильняк.
Как отметила координатор акции - волонтер Елена Ярошенко, к сбору подарков в предыдущие годы активно присоединялись школы, детсады, внешкольные учреждения, библиотеки и рынки. Нашим бойцам можно передать вкусности, фрукты, детские рисунки, поделки, открытки и пасхальные поздравления.
В этом году пасхальные подарки получат военнослужащие более 40 воинских подразделений, который дислоцирующихся по всей линии фронта.
Волонтеры надеются на щедрость наших земляков и собираются привезти на фронт много подарков, хорошее настроение и добрые пожелания нашим защитникам. По всем организационным вопросам можно обращаться к Елене Ярошенко (067-875-85-85).
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В светлый Пасхальный праздник волонтеры хотят донести частичку домашнего тепла и заботы бойцам, которые стоят на передних рубежах на Востоке Украины. Собирать груз волонтеры будут в течение предпасхальной недели.
В Запорожье помощь будут собирать на базе горисполкома и районных администраций городского совета.
К слову, журналисты "Индустриалки" также присоединяется к акции и соберут вкусности и подарки для наших защитников, которые по традиции на Пасху отвезут артиллеристам 55-й бригады в зону АТО. Год назад журналисты вместе с волонтером Геннадием Старцевым на Пасху были рядом с ребятами, которые за два года войны стали очень родными. Тогда самым приятным для артиллеристов оказались письма, рисунки и плакаты от запорожских школьников и малышей. За них некоторые даже соревновались. А потом бойцы устроили публичные чтения писем.
В каждом городе и районе были определены координаторы, которые отвечают за сбор и доставку помощи в зону АТО. В Мелитополе за сбор отвечает волонтер Светлана Алексеева, в Бердянске - Анетта Омельченко, в Энергодаре - Екатерина Стеценко, в Токмаке - Виктор Колесник, в Пологах — Вадим Сопильняк.
Как отметила координатор акции - волонтер Елена Ярошенко, к сбору подарков в предыдущие годы активно присоединялись школы, детсады, внешкольные учреждения, библиотеки и рынки. Нашим бойцам можно передать вкусности, фрукты, детские рисунки, поделки, открытки и пасхальные поздравления.
В этом году пасхальные подарки получат военнослужащие более 40 воинских подразделений, который дислоцирующихся по всей линии фронта.
Волонтеры надеются на щедрость наших земляков и собираются привезти на фронт много подарков, хорошее настроение и добрые пожелания нашим защитникам. По всем организационным вопросам можно обращаться к Елене Ярошенко (067-875-85-85).
Читайте также: Наши ангелы нас берегут: Родители погибших запорожских воинов передали пасочки в зону АТО
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