На сайте электронных петиций Запорожья появилось предложение оборудовать автомобильный кинотеатр на площади Запорожской.
Автор инициативы отмечает, что с площади открывается прекрасный вид на Днепрогэс, остров Хортица. К тому же, к этому месту удобно добираться.
Чтобы петиция попала на рассмотрение депутатов горсовета, ее должны подписать минимум 750 человек.
К слову, горожане также подавали петиции о том, что хотят видеть на месте памятника Ленину памятник Бандере, колесо обозрения, музыкальный фонтан, смотровую башню, планетарий, памятник Запорожцам и памятник тем, кто строил и восстанавливал Днепрогэс.
Читайте также: Как менялся памятник Ленину в Запорожье за последние годы.
Автор инициативы отмечает, что с площади открывается прекрасный вид на Днепрогэс, остров Хортица. К тому же, к этому месту удобно добираться.
Чтобы петиция попала на рассмотрение депутатов горсовета, ее должны подписать минимум 750 человек.
К слову, горожане также подавали петиции о том, что хотят видеть на месте памятника Ленину памятник Бандере, колесо обозрения, музыкальный фонтан, смотровую башню, планетарий, памятник Запорожцам и памятник тем, кто строил и восстанавливал Днепрогэс.
Читайте также: Как менялся памятник Ленину в Запорожье за последние годы.
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