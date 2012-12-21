Сплав досвіду й молодості

Завідувачка кафедри дитячих хвороб ФПО професор Людмила Боярська

Новий портативний апарат УЗД радує не тільки доцента кафедри

дитячих хвороб Олену Подліанову, але й усіх педіатрів, які його використовують

Талановиті " діти " Ольги Сафронової

Завідувачка кафедри факультетської педіатрії,

доктор медичних наук, професор Світлана Недельська

Завідувач кафедри дитячої хірургії й анестезіології професор Олег Спахі та доцент цієї кафедри,

завідуюча хірургічним відділенням 5-ої дитячої багатопрофільної лікарні

Ольга Лятуринська виконують найскладніші хірургічні втручання у дітей

Доцент кафедри факультетської педіатрії Ольга Пахольчук –

талановитий науковець, уважний і вдумливий діагност

Скальпель у золотих руках

Іноземні студенти з інтересом вивчають особливості лікування дитячих хвороб

у Запорізькому державному університеті

Далі буде?

Можна було б назвати її храмом здоров’я, та, на жаль, занадто багато стікається сюди бід: хворих дітей, батьківських сліз. Лікарня за кількістю ліжок є найбільшим дитячим закладом в області. Вона багатопрофільна й унікальна тим, що є потужною клінічною базою Запорізького державного медичного університету.Ця розповідь - про три кафедри ЗДМУ, де серйозна наукова й дослідницька робота у поєднанні з практичною медициною служать щоденній святій справі збереження й порятунку життя маленьких пацієнтів. Адже, за великим рахунком, якщо воно під загрозою, то все інше в нашому бутті просто втрачає сенс.Енергійності й креативності Людмили Миколаївни Боярської часом заздрять навіть лікарі-інтерни, які не так давно зі студентської лави. Вона чітко тримає руку на пульсі не лише кафедри дитячих хвороб факультету післядипломної освіти ЗДМУ, якою завідує, але й численних відділень, що мов судинами прив’язані до неї. Професор з багаторічним стажем наукової й практичної роботи, Людмила Миколаївна бездоганно володіє новими технологіями навчання медичних кадрів: начитує у медіа-центрі лекції лікарям, спілкуючись дистанційно з ними в районах області. Знає, у кого з колег як складається день, які виникають труднощі, кому потрібна допомога.- Невдовзі ми відзначатимемо десятиріччя створення нашої кафедри у такій якості, якою вона є сьогодні, - розповідає Людмила Миколаївна. – Післядипломна освіта передбачає відшліфовування знань лікарями – інтернами педіатричного профілю перед їхньою самостійною практикою. У нас також діють курси підвищення передатестаційної кваліфікації лікарів. Навчання триває за спеціальностями: педіатрія, неонатологія, дитяча анестезіологія, дитяча хірургія, дитяча отоларингологія. З огляду на важливість такого обсягу програм, колектив кафедри – це високі професіонали зі стажем роботи, науковими ступенями, здобутими на підґрунті тривалих практичних досліджень, а також педагогічним хистом, умінням передати знання колегам.Професор Боярська високо оцінює професійні якості співробітників кафедри, усі дванадцять є авторитетними фахівцями кожен у своїй галузі. Блискуче, з ювелірною майстерністю, виконує оперативні втручання професор Валерій Дмитряков. Науковий пошук та застосування його результатів у практичній діяльності притаманні доцентам кафедри – дитячому кардіоревматологу Олені Подліановій, неонатологу Юлії Котловій, асистенту кафедри неврологу Тетяні Велікановій. Великий досвід роботи і чудові результати у лікуванні маленьких пацієнтів з порушенням системи травлення у дитячого гастроентеролога Галини Дмитрякової. Про кожного працівника кафедри й відділень, якими опікується науковий підрозділ, у Людмили Миколаївни знаходяться добрі слова. Вона зазначає, що у них ніхто не розділяє роботу, коли йдеться про допомогу дітям, навпаки, усі об’єднують зусилля і дружно працюють на загальний результат.Важко переоцінити допомогу педіатричній службі з боку керівництва медичного університету, зокрема, в оснащенні кафедри новітньою сучасною апаратурою. Так, лише останнім часом для кафедри дитячих хвороб на суму мільйон триста дев’яносто тисяч гривень придбано електрокардіограф " МІДАС-ЕК1Т " (Україна) та систему ультразвукової діагностики. Кандидат медичних наук, доцент Олена Подліанова не приховує свого захоплення: " Ми уже впевнено випробовуємо цю техніку в реанімаційному відділенні. Наприклад, нещодавно був складний випадок – діагностували дитину зі штучною вентиляцією легенів, її не можна переміщувати з відділення. Тепер можемо працювати з апаратом й в іншому корпусі, в неонатології - для реанімації новонароджених, також у хірургії. Окрім нового апарату УЗД, кафедра отримала новенький портативний електрокардіограф, який лікарі використовують в перинатальному центрі, де невтомно витягують, у прямому розумінні, з того світу, крихітних немовлят. Тож за кожне таке придбання – щира вдячність університету " .Колектив на кафедрі творчий – усі, без огляду на вік, вивчають на курсах англійську мову. Тут створено соціальний проект для дітей, батьків, майбутніх мам, педіатрів, сімейних лікарів та вузьких спеціалістів - онлайн-ресурс " Кроки до здоров’я " . Це своєрідна освітня і просвітницька платформа, на якій медичні працівники і батьки виступають спільниками у боротьбі за здоров’я дітей. Окремі розділи сайту присвячені майбутнім батькам, висвітлюють планування і перебіг вагітності." Зараз, коли в Україні нерідко стаються нещасні випадки на уроках фізкультури, хочеться, щоб батьки почули кардіологів - обстежуйте дитяче серденько! Першу ЕКГ потрібно робити на першому році життя, відтак – перед дитячим садком, школою. Обов’язково, якщо починаєте займатися спортом, танцями. Вчасно проведений скринінг убезпечив життя не одній дитині, траплялося, після обстежень довелося провести на серці кілька операцій " ." У структурі дитячих захворювань неврологія займає одне з чільних місць. Хворіють від нульового віку до вісімнадцяти. Типові скарги пацієнтів – головний біль, запаморочення, астенічний синдром, трапляються епілептичні напади, втрата дитиною свідомості тощо. Кожен прояв чогось подібного має насторожити батьків. Звертайтеся, за потреби всіх обстежимо. Наша база дозволяє зробити це на високому рівні. Важливою є реабілітація після хвороби. Вона мусить бути стійкою й удома – мінімум комп’ютера, більше спорту, спокою, прогулянок. Помірні навантаження " .До спілкування з батьками запрошуються провідні науковці Запорізького державного медичного університету – неонатологи, алергологи, дитячі гастроентерологи, кардіоревматологи, ендокринологи, хірурги, інфекціоністи, ЛОР-лікарі, психоневрологи.В Україні це перший такий приклад, зараз колеги з інших регіонів запозичують їхній досвід. В окремі дні кафедральний сайт має до тисячі відвідувачів. Лікарі не втомлюються за кожної можливості звертатися з порадами до батьків маленьких пацієнтів.У Людмили Миколаївни Боярської багато планів щодо удосконалення навчального процесу лікарів з тим, щоб вони спрямовували свої професійні знання з максимальною користю дитячому населенню регіону. Вона переконана – у жодному разі не можна скорочувати підготовку педіатрів, навпаки, дуже вірний курс ЗДМУ на її розширення. Лише той факт, що сорок ліжок дитячої неврології завжди гранично заповнені, свідчить про стан здоров’я дитячого населення і затребуваність цієї професії. Створивши катамнестичний кабінет, тут мріють про ціле відділення, де кваліфі-ковано, із залученням сучасних технологій, допомагати не лише виживати недоношеним немовлятам, а й зменшити відсоток інвалідів серед них, виходжувати їх для повноцінного життя." Недоношені немовлята – велика проблема не лише батьків, але й суспільства, - міркує професор. – Раніше переважна більшість з них просто помирали. Тепер, завдяки новим технологіям, педіатри навчилися зберігати їхнє життя. На жаль, багато з таких новонароджених залишаються з вадами, пов’язаними з нервовою системою, зором, слухом. Катамнестичне спостереження і допомога є дуже важливим супроводом таких діток, щоб у подальшому житті вони могли якщо не повноцінно, то бодай частково адаптуватися в суспільстві. На нашій кафедрі дуже ґрунтовно досліджується така тематика, Тетяна Веліканова написала на її основі дисертацію. Тож кафедра для лікарні не тільки не зайва, - переконана завідуюча, - лише разом ми складаємо єдине потужне ядро, тим сильні " .У кабінеті завідувачки кафедрою факультетської педіатрії ЗДМУ, доктора медичних наук, професора Світлани Недельської на почесному місці – портрет Ольги Сафронової, яка тривалий час очолювала цю кафедру. Тут, у найкращому розумінні цього поняття, культ цієї славетної подвижниці, яка далекого 1990 року, передбачаючи страшну пошесть алергічних захворювань у запорізькому промисловому регіоні, створила тут перше в Україні відділення з лікування алергій. Коли Ольга Миколаївна 1969 року аналізувала передумови виникнення у дітей бронхіальної астми, а відтак ці дослідження лягли в основу її докторської дисертації, у Запоріжжі було всього троє хворих на це ураження. Лише троє! Зараз, коли найталановитіша учениця Сафронової, продовжувачка її наукових пошуків, професор Недельська бореться з підступною дитячою астмою й полінозами, в області хворіє понад три тисячі дітей. Це лише тих, які взяті на облік медиками. Справжню кількість їх можна помножувати в рази.Отже, поле для досліджень науковців просто безмежне, чим вони й займаються у поті чола.- На кафедрі провадиться потужна наукова робота, - розповідає Світлана Миколаївна, - тут захищено п’ятнадцять дисертацій, у мене й Таміли Євгенівни Шумної – докторські, решта - кандидатські. Незабаром захистить своє дисертаційне докторське дослідження Ольга Пахольчук. Кожен науковий пошук прислужується сотням, тисячам хворих, адже він ґрунтується на засадах копіткої практичної роботи фахівців, за якою – обстеження, діагностика, лікування дітей.Звичайно, за словами вченої, найбільш дошкуляють дітям бронхіальна астма, полінози. Це кара Божа, результат сплюндрованого запорізького довкілля. Наш регіон " конкурує " з Києвом, а з Дніпром утримують сумну першість із захворювань, викликаних карантинною рослинністю.- Разом із колегою, доктором біологічних наук, завідувачем кафедрою медичної біології, паразитології та генетики Олександром Приходьком ми є членами Європейського співтовариства аеропалентологів, - продовжує професор. – Так ось, Олександр Борисович відстежує концентрацію пилку карантинних рослин у повітрі упродовж серпня-вересня. За нормою, у метрі кубічному кількість зернят не має перевищувати 500, у нас ця цифра сягає 22-26 тисяч зернят. Ось чим дихає Запоріжжя, зокрема, маленькі його жителі.Університет неухильно дбає про новітнє оснащення для проведення наукової роботи, відповідно воно працює задля здоров’я маленьких пацієнтів. На кафедрі встановлено сучасне обладнання: ультразвуковий апарат ESAOTE (Італія), кардіограф " Кардіолаб " , спірограф " Спіроком " (м.Харків), портативний вимірювач вологості шкіри (для діагностики трансепідермальної втрати води шкірою при харчовій алергії та атопічному дерматиті). За допомогою портативного апарату Gastrolyzer виконується дихальний тест, який дозволяє діагностувати сахаридазну недостатність, псевдо- та справжню алергію.Працівники кафедри разом з лікарями алергологічного відділення, яким віднедавна завідує досвідчений спеціаліст Інна Кизілова, яка навчалася у Недельської і від неї прийняла ці обов’язки, пропонують хворим цілий спектр лікувальних методик, імунотерапію. Зокрема, вважають за доцільне вводити з наростаючими дозами алерген, щоб організм виробляв толерантність до збудника хвороби, створював блокуючі антитіла. Відтак можна отримати стійку ремісію захворюваності. На кафедрі винайдено нові, притаманні лише нашому регіону, методи специфічної імунотерапії. Це надзвичайно копітка робота, недаремно тут так свято шанується наступність у науці. Ніхто не починає з нуля, а продовжує працю попередників: Світлана Недельська навчалася в Ольги Сафронової, у неї ще школяркою відвідувала науковий гурток Ольга Пахольчук, тепер вона, захистивши під крилом наставниці кандидатську щодо проблем бронхіальної астми, підготувала до захисту докторське дисертаційне дослідження про харчову алергію у дітей.- Запоріжжю надзвичайно пощастило як з такою кафедрою в університеті, так і з самим нашим вишем, - ділиться думками Ольга Петрівна. - Тепер, завдяки ректорату, який не- ухильно дбає про розвиток науки, сприяє молодим ученим, ми можемо захищати роботи, нікуди не виїжджаючи, друкуватися у престижних університетських фахових журналах зі світовим рейтингом. А наша Світлана Миколаївна – кращий спеціаліст галузі в Україні, та й далеко за її межами. Про це красномовно свідчить хоча б той факт, що вона є учасником ста вісімнадцяти наукових конференцій, на яких зробила понад шістдесят доповідей.Лондон, Барселона, Рим, Страсбург, Тель-Авів – далеко не всі маршрути наукових поїздок вченої. Звідти вона привозить безцінний досвід лікування алергій. Недарма до неї такі черги батьків з дітьми. Їдуть у Київ, а звідти їх направляють… до Недельської. Унікальність її підходів до лікування полягає в надзвичайно скрупульозному огляді дитини, кількагодинних бесідах з батьками щодо способу життя, надто ж - харчування. До кожної дитини вона ставиться, як до власної. Заспокоюється мама, дивись, уже й справи пішли на лад. Алергію ми лікуємо не завжди медикаментозно. Радше, менше вдаємось до препаратів. Оскільки живемо на екологічно несприятливій території, доречно прискіпливіше вникати, що споживаємо, яку воду п’ємо. Правильно обраний алгоритм життя й ставлення до середовища може багато дечого змінити в перебігу захворювань. Це я повторюю слова Світлани Миколаївни, це й мої переконання, я кажу про це й своїм студентам на лекціях, коли бесідуємо чи дискутуємо з ними на рівних.Старшокурсники, зокрема, шостого курсу першого медичного факультету, з інтересом відвідують і заняття, які проводить кандидат медичних наук, доцент Вікторія Мазур. Мине зовсім небагато часу, й перед кожним з них, сімейних лікарів, терапевтів, замість муляжу сидітиме живе хворе дитинча, яке потрібно правильно оглянути, про все розпитати й заспокоїти маму. Відтак – не помилитися з діагнозом, призначити лікування. Тоді й прийде на допомогу наука кожного професора, доцента, асистента, які терпляче вкладають у них знання. Добрим словом неодмінно згадають кафедру, де працюють талановиті й щасливо покликані медициною " діти Сафронової " .Олег Володимирович Спахі може виконувати всі хірургічні втручання, за винятком хіба що нейрохірургічних і травматологічних. Хірург Божою милістю, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою дитячої хірургії й анестезіології ЗДМУ на робочому столі тримає томик Біблії. Каже, що намагається не грішити і молиться перед операцією. Він зазвичай перебирає на себе усі найскладніші випадки, де життя дитяче зависає між двома світами. Гортає свій мобільний " записник " , де зібрані лише найяскравіші випадки з нещодавніх. Ось видалені у двох дітей пухлини у грудній клітині, обидві злоякісні. Прогноз позитивний, тепер такі технології опромінення, реабілітації й діагностики, каже професор, що дозволяють припускати великий ступінь надії на життя. А ще оперував дитя з вродженою вадою товстої кишки – хвороба Гішпрунга. Все з малям буде гаразд. У дівчинки-підлітка довелося видалити кісту, виросла в черевній порожнині так, що батьки запідозрили вагітність.Цих випадків з практики можна називати безліч. Упродовж року лише співробітниками кафедри виконується понад десять тисяч оперативних втручань. Кафедра розташована на двох клінічних базах - у п’ятій дитячій та в дитячій обласній лікарнях. Так між двома операційними Олег Володимирович і курсує, дорогою за кермом автівки налаштовується на спокійний добрий лад. Позитив професор випромінює у спілкуванні з колегами, студентами – рухливий, з іскринкою гумору, відмінною чіткою реакцією.Кафедру дитячої хірургії й анестезіології Спахі прийняв у відомого в медичних колах професора Соловйова. Клініка з 280 хірургічними ліжками є унікальна своєю багатопрофільністю. В Україні, за словами Олега Володимировича, пацієнтів оперують у спеціалізованих центрах. Запорізькі ж дитячі хірурги надають допомогу дітям з нейрохірургічними, травматологічними, онкологічними, урологічними, іншими патологіями у хірургічній клініці, де здійснює цю важку щоденну роботу талановитий колектив, у якому десять працівників кафедри. Два доктори наук, професори – завідувач і Олег Щокін, травматолог за фахом. " Самі " чиновники " , - жартує завідувач. - Я - головний дитячий хірург області, доцент Ольга Лятуринська - міста Запоріжжя, вона ж завідує хірургічним відділенням п’ятої лікарні. Іван Анікін – обласний дитячий анестезіолог, Вадим Барухович – обласний дитячий уролог. Ось таке у нас сузір’я " .Молоде покоління хірургів – учні Олега Володимировича. Щоб їм, як мовиться, " стати на крило " , треба багато часу й терпіння, не менше півтора десятка років праці й науки. Зате тепер професор упевнений, що вони професіонали. Так, урологічне відділення, яким керував 17 років, спокійно передав Віталію Веліканову, якого стільки ж років тому на студентській лаві навчав тримати скальпель.У хірургічному відділенні на 50 ліжок перебуває 51 маленький пацієнт. За словами завідуючої, доцента кафедри Ольги Лятуринської, навантаження велике, планові й ургентні операції йдуть лавою – гнійна хірургія, новонароджених, радіологічні хворі (яких покусали собаки). Усіх, хто одужує, неодмінно оглядають працівники кафедри. " Якби її не було, тут все б зупинилося " , - каже Ольга Володимирівна, зовсім не жартуючи. А мама дівчинки Марини, якій нещодавно видалили апендикс, Олена Аркадіївна, не знаходить слів вдячності, адже вони пережили чималий стрес: донечку привезли надвечір, їй було зовсім зле, оперували терміново. Ставлення до пацієнтів, батьків, каже вона, дуже чуйне, уважне. Її Маринка уже вирішила, що стане тільки хірургом…Такі факти свідчать про високий професіоналізм співробітників.У кожного граничне навантаження і велика відповідальність. Асистент Ігор Маловічко виконує складні нейрохірургічні операції, доцент Марина Макарова ювелірно оперує новонароджених. Асистент Олексій Кокоркін займається діагностуванням нирок і сечових шляхів в утробі матері, щоб знати, як коригувати можливу патологію при народженні дитини. Це дослідження стане у майбутньому дисертацією вченого. У Олексія Пахольчука успішно триває процес підготовки кандидатської з приводу лікування інфікованих гнійних ран у дітей. Фахівець з ендоскопії, доцент Андрій Запорожченко, він зараз є головним лікарем п’ятої лікарні, робить унікальні втручання при патологіях сечовивідних шляхів у немовлят. До речі, саме цей колектив хірургів першим в країнах СНД почав здійснювати лапороскопічні операції новонароджених.- Наші досягнення, а наука служить хворому дитинству регіону, були б істотно меншими, якби ми не отримували таку потужну підтримку свого університету, особисто його ректора, професора Юрія Михайловича Колесника, який дбає про сучасні технології для кафедри, - констатує Олег Володимирович Спахі. – Хірургам доступна новітня апаратура, наприклад, нам придбали три лапороско-пічні стійки, дві цитоскопічні, з повним набором ендоскопічного оснащення. Це додає хірургам стимулу, продуктивності.Про те, що хороші дитячі лікарі на вагу золота, достеменно упевнюються батьки, коли хворіють їхні діти. Суспільство ж враз відчуло брак педіатрів, коли оглянулося на результати " оптимізації " мережі охорони здоров’я. " Внаслідок ряду медичних реформ, на жаль, не завжди зважених, - міркує ректор ЗДМУ професор Юрій Колесник, - педіатрія тривалий час залишалася немов на задвірках. На ній економили на первинній ланці охорони здоров’я, а також на етапі підготовки кадрів. А сформувати, вивчити, виховати кваліфікованого дитячого лікаря вельми непросто, та й часу це вимагає чималого, а також безперервності процесу. Уже не раз так бувало, що на підставі недолугої статистики складалося враження, що в лікарнях педіатрів надлишок, надходить вказівка припинити їх підготов-ку, через якийсь час інша команда - продовжити набір.Зараз є привід для оптимізму - спеціальність " педіатрія " у переліку державних замовлень, бо таких фахівців справді бракує: ветеранська когорта йде на пенсію, багато молоді мігрує в пошуках гідних заробітків. На окремих територіях регіону, й не тільки нашого, реально нікому лікувати дітей. Звичайно, хотілося б стабільності. Тим паче, в нашому університеті процес підготовки педіатричних кадрів налагоджений на високому рівні. І він не припинявся за будь-яких ситуацій, навіть у ті часи, коли інші медичні навчальні заклади призупиняли навчання таких фахівців. Час підтверджував, що нами був обраний правильний шлях. Теоретичні знання студенти отримують у найкращих профе-сорів, а практику відшліфовують на клінічних базах, зокрема, у п’ятій дитячій багатопрофільній клінічній лікарні.Цей медичний заклад, поза всяким сумнівом, є Всеукраїнським центром надання допомоги дитячому населенню. Тут зібране прекрасне суцвіття науковців і практиків. Це самовіддані, пристрасні й закохані у свою справу люди. Недарма дорогу у Запоріжжя до наших висококваліфікованих спеціалістів з алергології знайшли батьки хворих дітей з багатьох регіонів України і навіть зі столиці. Бо тут працює вчена зі світовим ім’ям Світлана Миколаївна Недельська. Далеко за межами Запоріжжя знають нашу дитячу хірургічну школу. Пригадую, коли я став ректором ЗДМУ, у нас був єдиний " дитячий " професор – Анатолій Соловйов. За десятиріччя їх кількість стрімко зросла. Захистили докторські дисертації Світлана Недельська, Геннадій Леженко, Михайло Курочкін, Олег Щокін, Таміла Шумна, Юрій Резніченко, Олег Спахі, Олена Пашкова та інші. Варто зазначити, що майже у кожного з них є послідовники, вони розвивають наукові школи, до них тягнеться молодь, яку вони, за доброю традицією нашого університету, терпляче плекають. Саме тому важко перелічити й кандидатів наук, які захистили свої дослідження під крилом мудрих наставників. Так само уважно викладачі придивляються до здібної студентської молоді, яка приходить по закінченні навчання в науку. Це дуже непростий, тернистий шлях, з високими вимогами й викликами часу. Але спеціалісти з дипломами ЗДМУ настільки всебічно підготовлені, що попит на них є не лише у нас, але й за кордоном. Звичайно, нам дуже хочеться, щоб такі кадри насамперед прислужилися українським дітям " .Ось точка зору директора ДУ " Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України " академіка НАМН України Юрія Антипкіна. Коментуючи проблеми, які порушувалися на з’їзді педіатрів України, він підкреслив: " У більшості країн Європи зберегли комбіновану систему, коли нарівні із сімейним лікарем працює педіатр. Така система потрібна і нашій країні. Адже нині 60 відсотків звернень на первинній ланці — з приводу хвороб у дітей. І дуже важливо, щоб таких пацієнтів одразу оглядав педіатр, адже лікар загальної практики нині підготовлений не настільки, аби безпомилково діагностувати дитячі недуги. Тож добре, якщо, сумніваючись, він направить хворого малюка до педіатра, але при цьому втрачається дорогоцінний час для надання допомоги " .Пояснюючи дефіцит фахівців педіатричної спеціальності, Юрій Антипкін зазначив, що " на те є ряд вагомих причин, зокрема, загальна кадрова ситуація в галузі, й останні реформи, які визнали педіатрів " зайвими " , принаймні на первинній ланці, і складність професії та неадекватність її оплати. До речі, з’явилося багато бажаючих вступати на педіатричні факультети навіть за контрактом. Чи це втішає? З одного боку, так, адже фах педіатра стає престижнішим і цікавішим для молодих людей, з іншого — ми розуміємо, що вони прагнуть працювати за престижним фахом здебільшого за кордоном, де робота такого лікаря не тільки почесна, а й високо-оплачувана. Адже там розуміють, що педіатр — це особливий спеціаліст, який має хороші знання, відмінну інтуїцію, дуже уважний, бо змушений діагностувати не зі слів свого пацієнта, а спостерігаючи за його поведінкою, кольором шкіри, диханням тощо. Тому за кордоном цінують таких фахівців " .Головний лікар п’ятої дитячої багатопрофільної клінічної лікарні Андрій Запорожченко високо оцінює співпрацю науковців кафедр ЗДМУ із практичною медициною лікувального закладу. Це той варіант, вважає він, коли від спільних зусиль виграють маленькі хворі пацієнти міста, області, а їхні інтереси завжди мають бути на чільному місці. " Провідні фахівці кафедр консультують, діагностують хворих, очолюють відділення лікарні, застосовують передові методики у лікувальному процесі, - говорить Андрій Григорович, - студенти мають змогу бути учасниками цього процесу, що є цінним для їхньої практики. Вважаю педіатрію надзвичайно затребуваним фахом. Усі її напрямки потрібно розвивати, бо хороший дитячий лікар суспільству потрібен як повітря. Добре, що наш університет якісно і відповідально готує таких спеціалістів. Важко переоцінити і той факт, що ЗДМУ постійно і неухильно дбає про зміцнення матеріально-технічної бази педіатричних кафедр. Це дороговартісне обладнання ультразвукової діагностики й ендоскопічне, інша апаратура, яка служить не лише науці, а використовується для діагностики й лікування дітей.На майбутнє ми виробили з усіма кафедрами чітку програму дальшого розвитку. Так, плануємо створення на базі лікарні спеціалізованих центрів – діагностичних, лікувально-діагностичних. Йдеться про центр алергології, де будуть застосовуватися високотехнологічні методики лікування хворих на алергії дітей промислового регіону. Так само нового дихання сподіваємось додати кафедрі дитячих хвороб ФПО і разом з її вченими створити центр скринінгу й катамнезу хворих, які мають неврологічні ураження, травми, щоб успішно адаптувати цих дітей у суспільстві. Звичайно ж, у перспективі ширше впроваджуватимемо високі технології в дитячій хірургії, зокрема, в лікуванні гострих патологій новонароджених. Усе це ми будемо здійснювати разом, а отже, є сподівання на успішний результат " , - упевнений головний лікар.