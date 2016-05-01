В Запорожье сегодня презентовали Стратегию развития города на ближайшие 10 лет. Она была разработана городским советом и исполкомом в рамках сотрудничества с проектом международной технической помощи "Партнерство для розвитку міст" (проект ПРОМІС), который внедряется при финансовой поддержке правительства Канады.
Как рассказал заместитель городского головы Валерий Эделев, работа над стратегией длилась более полугода. В состав координационного совета по ее разработке вошли представители бизнеса, общественности, ученые, эксперты и представители органов местной власти.
После проведения исследований, экспертных опросов, аналитических анализов, были определены стратегические направления развития Запорожья: окружающая среда (экология), экономика, городское пространство (инфраструктура) и социум (громада и отношения).
- Сегодня мы заслушаем проект, присутствующие внесут в него свои последние штрихи, дополнения. Я думаю, что на майской сессии городского совета мы сможем принять этот документ, после чего он станет основным планом для всех жителей Запорожья, - сказал Валерий Эделев. - В документе заложены основные показатели, цифры, которые будут являться знаковыми для оценки выполнения данной программы. Документ достаточно серьезный, объемный, носит глобальный характер. А уже детально будем его отрабатывать в виде профильных программ, которые будем принимать на сессии сроком на год-два.
По словам главного эксперта проекта — руководителя группы экспертов проекта ПРОМІС Игоря Лепешкина, сегодняшняя презентация является знаковой для проекта, поскольку эксперты получат оценку общественности.
- Сьогодні ми маємо визначитися, чи правильний вибір ми зробили, чи погоджуються з ним представники громадських організацій, громади міста, - отметил Игорь Лепешкин. - Цьому передували значні дослідження щодо економічного розвитку міста, щодо розвитку всіх інших напрямків. В результаті такої більш як піврічної роботи ми маємо цей документ.
Однако на этом, по словам Игоря Лепешкина, работа над стратегией не заканчивается. После сбора всех предложений — от общественности, от местной власти, от депутатского корпуса - документ будет усовершенствован. После принятия стратегии на сессии горсовета канадские эксперты приступят к разработке плана реализации стратегии.
- Якщо стратегія розрахована на 10 років, то план реалізації — це дуже конкретний документ - на три роки. Він буде включати перелік проектів, які дадуть можливість досягти цілей, які ставляться в самій стратегії, - пояснил эксперт проекта.
Планируется, что сбор проектов будет открытым и публичным — внести свою лепту в развитие города сможет каждый запорожец. На сайте горсовета можно будет заполнить форму, с помощью которой подать свою идею или проект для воплощения. Если он будет соответствовать тем приоритетным направлениям развития города, которые определены стратегией, экспертные группы включат его в план реализации стратегии.
По словам Игоря Лепешкина, проекты будут реализовываться за счет различных источников финансирования — не только средств городского бюджета, но и средств Государственного фонда регионального развития, бюджетов высших уровней, международных грантовых программ и т. д.
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Как рассказал заместитель городского головы Валерий Эделев, работа над стратегией длилась более полугода. В состав координационного совета по ее разработке вошли представители бизнеса, общественности, ученые, эксперты и представители органов местной власти.
После проведения исследований, экспертных опросов, аналитических анализов, были определены стратегические направления развития Запорожья: окружающая среда (экология), экономика, городское пространство (инфраструктура) и социум (громада и отношения).
- Сегодня мы заслушаем проект, присутствующие внесут в него свои последние штрихи, дополнения. Я думаю, что на майской сессии городского совета мы сможем принять этот документ, после чего он станет основным планом для всех жителей Запорожья, - сказал Валерий Эделев. - В документе заложены основные показатели, цифры, которые будут являться знаковыми для оценки выполнения данной программы. Документ достаточно серьезный, объемный, носит глобальный характер. А уже детально будем его отрабатывать в виде профильных программ, которые будем принимать на сессии сроком на год-два.
По словам главного эксперта проекта — руководителя группы экспертов проекта ПРОМІС Игоря Лепешкина, сегодняшняя презентация является знаковой для проекта, поскольку эксперты получат оценку общественности.
- Сьогодні ми маємо визначитися, чи правильний вибір ми зробили, чи погоджуються з ним представники громадських організацій, громади міста, - отметил Игорь Лепешкин. - Цьому передували значні дослідження щодо економічного розвитку міста, щодо розвитку всіх інших напрямків. В результаті такої більш як піврічної роботи ми маємо цей документ.
Однако на этом, по словам Игоря Лепешкина, работа над стратегией не заканчивается. После сбора всех предложений — от общественности, от местной власти, от депутатского корпуса - документ будет усовершенствован. После принятия стратегии на сессии горсовета канадские эксперты приступят к разработке плана реализации стратегии.
- Якщо стратегія розрахована на 10 років, то план реалізації — це дуже конкретний документ - на три роки. Він буде включати перелік проектів, які дадуть можливість досягти цілей, які ставляться в самій стратегії, - пояснил эксперт проекта.
Планируется, что сбор проектов будет открытым и публичным — внести свою лепту в развитие города сможет каждый запорожец. На сайте горсовета можно будет заполнить форму, с помощью которой подать свою идею или проект для воплощения. Если он будет соответствовать тем приоритетным направлениям развития города, которые определены стратегией, экспертные группы включат его в план реализации стратегии.
По словам Игоря Лепешкина, проекты будут реализовываться за счет различных источников финансирования — не только средств городского бюджета, но и средств Государственного фонда регионального развития, бюджетов высших уровней, международных грантовых программ и т. д.
Фото автора
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