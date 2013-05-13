Да она и сейчас тут часто бывает, но уже как бы не по службе. Накануне юбилея Елены Григорьевны, который она отмечала 23 марта, я попросил ее дать интервью, и она назначила место встречи — городской совет ветеранов.В семье у них было четверо детей. Жили в селе Петренки в Одесской области. В 1930 году (Елене было три года) семью раскулачили — у них в хозяйстве было пять коров, которых мама сама доила, но посчитали, что все равно кулаки. А сослали в Вологду.Там через год отец погиб — задавило упавшими из вагона бревнами. На руках у матери осталось четверо детей — младшей дочке четыре года, старшей одиннадцать лет. Уехали в деревню, что в пяти километрах от Вологды, там легче и дешевле было снять жилье. Потом вернулись в город и жили в пристройке к бараку — впятером на 9 квадратных метрах. Мама работала истопником в железнодорожном общежитии. И в свободное время подрабатывала тем, что стирала и штопала белье.- С детства у меня была тяга к знаниям, да и все дети в нашей семье учились успешно, - вспоминает Елена Григорьевна. - Но я где-то уже в третьем классе вбила себе в голову мысль, что обязательно должна окончить даже не семилетку, а все десять классов. Так однажды маме и заявила: " Мама, знаете что — я решила, что буду учиться в школе, пока не окончу десять классов, как Вы на это смотрите? " - мы родителей на " Вы " называли.Мама с удивлением посмотрела на меня, сняла с плеч тяжелый мешок с бельем, которое несла домой для стирки, и улыбнулась: " Да будешь, будешь ты учиться! " . - " Нет, мама, Вы мне пообещайте, что я буду учиться.Нам ведь трудно живется. Но я, как и старшая сестра, буду помогать и подрабатывать " . - " Хорошо, обещаю! " - снова улыбнулась мама, поднимая с земли тяжелый мешок. Позже я поняла, как тяжело было ей не только этот мешок с работы нести, но и нас четверых поднимать и ставить на ноги.В 1942 году, окончив семилетку с отличием, Елена решила поступать в военно-морское училище в Архангельске, чтобы стать штурманом дальнего плавания, и е е туда приняли без экзаменов. За неделю до начала учебного года уже собрала чемодан, чтобы ехать в училище. Но тут по радио объявили, что 250 вражеских самолетов бомбят Архангельск. Мама чемодан спрятала и сказала, что никуда она не поедет. Елена и сама это понимала, но и учебный год пропустить не могла. Решила ехать в город Сокол, недалеко от Вологды — там поступила, тоже без вступительных экзаменов, в техникум молочной промышленности.Учеба давалась легко, но трудности состояли в том, что почти половину учебного времени студенты работали в тайге на лесоповале в ста километрах от города. Жили в бараках на сто человек, обогревались " буржуйками " . А поскольку парней почти не было — ушли на фронт, то лес валить приходилось самим девчонкам. Огромные корабельные сосны, с одной стороны топором нужно было ствол подрубить, а затем с другой — брать в руки пилу на двоих и пилить, пока дерево не упадет.После техникума, который окончила с отличием, Елена работала на молокозаводе в городе Калаче под Сталинградом — заведующей производством. Потом окончила Вологодскую молочнохозяйственную академию имени Верещагина по специальности инженера-технолога молочной промышленности. Звали на работу в Сталинград, где к тому времени восстановили молокозавод, но она выбрала Запорожье, куда и приехала после института по направлению.В Запорожье вся трудовая жизнь Елены Концур была связана с " молочными реками " . Вначале работала на первом молокозаводе — главным инженером, потом ее назначили директором второго молокозавода, который включал в себя и первый молокозавод, и еще пять молокозаводов поменьше — в райцентрах области. А в 1977 году Елена Григорьевну назначили главным инженером производственного объединения, которое включало в себя все молокозаводы области — 17 предприятий.Еще будучи главным инженером и директором запорожских молокозаводов, она сделала все для того, чтобы увеличить их мощность. Например, молокозавод перерабатывал 100 тонн молока в сутки, а только рабочим запорожских промпредприятий в целом требовалось 200-250 тонн.- Молока тогда на колхозных и совхозных фермах было море, а мощности заводские не позволяли его перерабатывать, - вспоминает Елена Григорьевна. - Вот я, как главный инженер, и взялась за решение этой проблемы. С выделением металла и установкой нового оборудования помогли тогдашние директора " Запорожстали " - Лев Дмитриевич Юпко, после него Виталий Антонович Сацкий и директор " Днепроспецстали " Константин Сергеевич Ельцов. А меня за всю эту модернизацию и расширение производства наградили орденом Трудового Красного Знамени, а потом и Золотой медалью ВДНХ СССР.После выхода на пенсию Елена Григорьевна Коцур еще много лет работала преподавателем, а потом и директором областного учебного комбината агропромышленного комплекса. С 2003 по 2014 год работала в городском совете ветеранов. Сейчас, наконец-то, взяла тайм-аут от общественной работы. Но есть у не е работа не менее приятная — общаться со своей семьей. Очень большой семьей! У Елены Григорьевны 3 детей, 5 внуков, 7 правнуков. И еще, сказала она, совсем скоро ожидается пополнение.С юбилеем вас, Елена Григорьевна! В житейском море вы стали хорошим штурманом — и пусть это дальнее плавание будет еще долгим-долгим.ВИДЕО.