Завтра, 24 марта, Запорожье посетит супруга Президента Украины Марина Порошенко.
Первая леди Украины посетит тренинг для учителей и их ассистентов по использованию информационно-компьютерных технологий в учебном процессе в общеобразовательной школе "Основа", сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.
Читайте также: Что ждет запорожские мосты через Днепр.
Первая леди Украины посетит тренинг для учителей и их ассистентов по использованию информационно-компьютерных технологий в учебном процессе в общеобразовательной школе "Основа", сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.
Читайте также: Что ждет запорожские мосты через Днепр.
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