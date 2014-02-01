С 2015 года собственники футбольного клуба " Металлург-Запорожье " прекратили его финансирование. В прошлом году они препятствовали деятельности ДЮСШ " Металлург " , не пуская детей на тренировочные поля. Только благодаря общим усилиям городской власти и комбината " Запорожсталь " в городе удалось сохранить кузницу футбольных кадров нашей страны — детскую спортивно-юношескую школу " Металлург " .Однако скандалы с участием бывших владельцев клуба " Металлург " продолжаются. Практику решать свои финансовые проблемы за счет других, в том числе и города, бывшие владельцы не оставляют. Похоже, извлечение выгоды – главный мотив, которым они руководствовались во время деятельности ФК " Металлург " и продолжают руководствоваться сегодня во время его ликвидации.На данный момент, находясь в стадии банкротства, ликвидаторы ООО " ФК " Металлург-Запорожье " пытаются вставить палки в колеса КП " Центральный стадион " - с помощью судебной тягомотины и нелепых обвинений. У города пытаются отсудить имущество стоимостью в несколько миллионов гривен.Как рассказывает директор коммунального предприятия " Центральный стадион " ( " Славутич-Арена " ) Максим Лупашко, когда ФК " Металлург " был действующим клубом и играл в первой лиге, он эксплуатировал учебно-тренировочную базу на Великом Лугу. После того как клуб обанкротился и съехал оттуда, некоторые вещи были оставлены там на хранение. По словам руководителя стадиона, пакета правоустанавливающих документов на оставленные вещи представители ликвидаторов не предоставляют, зато за последнее время стоимость этого имущества выросла как мыльный пузырь - до 7 млн грн.- Теперь, когда клуб находится в стадии банкротства, они приходят и говорят нам: " Верните эти вещи " . Причем там уже работают совершенно другие люди, которых я и не знаю. Они начали приносить нам документы, по которым у них там вещей на 7 млн грн. Они сразу туда включают и ремонты, и поля построенные, то есть раздули эту цифру до неимоверных масштабов, - отметил Максим Лупашко. - Мы никогда не сопротивлялись, о чем у нас есть соответствующая переписка. Они нам пишут письма: " Верните вещи " . Мы отвечаем: " Пожалуйста, приходите, показывайте документы правоустанавливающие на вещи, мы все вернем " . Нам чужого не надо, но и свое мы не отдадим.Напомним, это не первый скандал, в котором фигурируют бывшие владельцы ФК " Металлург " . В 2016 году, после начала ликвидации клуба, без тренировочного поля остались воспитанники детской спортивной школы " Металлург " . Только благодаря поддержке городской власти, комбината " Запорожсталь " и активности родителей они имеют возможность продолжать тренировки. Теперь же бывшие владельцы и ликвидаторы находятся в поисках новых возможностей решить свои финансовые проблемы. Пытаясь продать клуб, они искусственно увеличивают ликвидационную массу имущества, не останавливаясь ни перед чем. А вот судьба запорожского футбола – и детского, и взрослого – их абсолютно не волнует.