Главная КВНовская лига нашего города — Открытая Запорожская лига КВН открывает сезон этого года фестивалем во Дворце культуры "Орбита", который состоится 29 марта.
Около двадцати команд из Запорожья и других городов сразятся в конкурсе "фристайл" - представят пятиминутные выступления в свободной форме. По результатам будут отобраны двенадцать-четырнадцать команд для участия в играх 1/4 финала. Об этом "Индустриалке" сообщил художественный руководитель ОЗЛ КВН Игорь Литвиненко.
Игорь Вячеславович также сообщил, что в нашем городе создан Запорожский фестиваль юмора "Лига смеха", первая игра которого состоится в апреле. А игры ОЗЛ КВН станут стартовой площадкой для "Лиги смеха". (Подробнее о "Лиге смеха" в Запорожье и о ее отличии от КВН читайте в "Индустриалке" в ближайшее время).
ПРИХОДИТЕ!
Фестиваль ОЗЛ КВН смотрите в ДК "Орбита" 29 марта в 18.00. Билеты 30-50 грн. Справки по телефону 213-06-53.
Организаторы : управление по работе с молодежью и семьей департамента спорта, семьи и молодежи Запорожского городского совета, а также творческое объединение "Transit lable".
Около двадцати команд из Запорожья и других городов сразятся в конкурсе "фристайл" - представят пятиминутные выступления в свободной форме. По результатам будут отобраны двенадцать-четырнадцать команд для участия в играх 1/4 финала. Об этом "Индустриалке" сообщил художественный руководитель ОЗЛ КВН Игорь Литвиненко.
Игорь Вячеславович также сообщил, что в нашем городе создан Запорожский фестиваль юмора "Лига смеха", первая игра которого состоится в апреле. А игры ОЗЛ КВН станут стартовой площадкой для "Лиги смеха". (Подробнее о "Лиге смеха" в Запорожье и о ее отличии от КВН читайте в "Индустриалке" в ближайшее время).
ПРИХОДИТЕ!
Фестиваль ОЗЛ КВН смотрите в ДК "Орбита" 29 марта в 18.00. Билеты 30-50 грн. Справки по телефону 213-06-53.
Организаторы : управление по работе с молодежью и семьей департамента спорта, семьи и молодежи Запорожского городского совета, а также творческое объединение "Transit lable".
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