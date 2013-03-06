Около двадцати команд из Запорожья и других городов сразятся в конкурсе " фристайл " - представят пятиминутные выступления в свободной форме. По результатам будут отобраны двенадцать-четырнадцать команд для участия в играх 1/4 финала. Об этом " Индустриалке " сообщил художественный руководитель ОЗЛ КВН Игорь Литвиненко.Игорь Вячеславович также сообщил, что в нашем городе создан Запорожский фестиваль юмора " Лига смеха " , первая игра которого состоится в апреле. А игры ОЗЛ КВН станут стартовой площадкой для " Лиги смеха " . (Подробнее о " Лиге смеха " в Запорожье и о ее отличии от КВН читайте в " Индустриалке " в ближайшее время).