Клиф – птичка с характером

Запорожанка под куполом цирка

Знакомьтесь: шпрехшталмейстер

Номер семьи Майчук с дрессированными питомцами уже знаком нашим зрителям. Но голуби, ушастые совушки, филины, китайские курочки, белоголовый сип и гриф по-прежнему вызывают неподдельный восторг у взрослых и малышей. О том, что нового появилось в номере, рассказала Елена Майчук.- Номер смотрится по-другому, если в него добавить хотя бы два новых трюка. У нас аист начал летать над манежем. Первый наш аист попал к нам с подбитым крылом, почти случайно; потом мы приобрели птиц в Ровенском и Николаевском зоопарках, и теперь у нас шесть аистов.Номер открывают индийские уточки-бегунки. Некоторые зрители, возможно, никогда не видели раньше таких птичек. А вот номер с китайскими курочками, которые так любят красоваться, мы убирать не стали. Всем нравится за ними наблюдать, особенно радуются дети.- Шестьдесят шесть птичек. К ним добавились две ушастые совушки. Они распространены в наших краях, а весной очень часто падают с деревьев. Есть люди, которые их подбирают и продают. Не подбирайте птиц, особенно лесных! Они найдут способ вернуться домой, мама с папой обязательно им помогут.- Наш номер с совами и филинами уникальный, аналогов нет ни в Украине, ни в России.- Они очень своенравные. Сильвер, сип белоголовый, более покладистый, с ним работаю я, и черный гриф Клиф – подопечный моего мужа Александра. Он любит только Сашу. Меня Клиф к себе не подпускает, я к нему и не подхожу, чтобы не нервировать птицу.- Не каждый зоопарк продаст таких птиц, они занесены в Красную книгу. Сипа мы привезли из Кишиневского зоопарка, его приобретение – довольно сложная процедура. Но фортуна нам улыбнулась, и теперь Сильвер работает с нами.- Они часто выступают с необос-нованными требованиями по поводу номеров с животными и птицами. Поверьте, никакой жестокости по отношению к животным у нас нет со времен династии Дуровых, которые ввели гуманную дрессуру. Когда приобретаешь животное, нянчишь, словно ребенка, как ты можешь над ним издеваться? Да я себе откажу в лекарствах и еде, но животному вс е это куплю обязательно.Знаком нашим зрителям и номер " воздушный полет " под руководством Михаила Севрюкова. Акробаты работают под куполом цирка на восьмиметровой высоте. Там крепится специальная платформа, под которой Михаил раскачивается на трапеции, а к нему в руки по очереди летят две девушки, совершая в воздухе головокружительные сальто.- В 2003 году, с тех пор его состав менялся три раза. И сейчас в номере есть его первые участники, например, я.- 120 килограммов, платформу создал бывший мой руководитель. К сожалению, он умер, бразды правления перешли в мои руки. Мы продолжаем работать и совершенствоваться.- Страх присутствует в любом случае, но доверять партнерам нужно. Если не будет доверия, то не будет и работы.- У всех по-разному: год, полтора, три месяца. Если новичок спортсмен, он вс е схватывает очень быстро.Но тренироваться все время надо, чтобы совершенствоваться и добиваться результатов.Если не будет репетиций, то не будет слаженного коллектива и такой работы, как вы видели.- Оля Петрик и Евгения Осетинская, она танцовщица из Запорожья, когда-то принимала участие в конкурсе " Україна має талант " .- Зритель везде хороший. Если номер зрелищный, то зритель его тепло принимает. Но есть зрители, которые стесняются проявлять свои эмоции, поаплодировать лишний раз. В Запорожье зритель теплый, принимает нас очень хорошо!О своей уникальной профессии шпрехшталмейстера рассказал наш гость Юрий Борисович Соболев.- Этой профессии столько лет, сколько и современному цирку. Раньше вся закулисная часть цирка называлась " конюшней " , и был человек, который за это вс е отвечал и руководил всем этим, а во время представления объявлял номера. Он-то и назывался шпрехшталмейстером, от немецких слов " говорить, объявлять " и " начальник конюшен " . Сейчас это режиссер-инспектор манежа.- С 1975 года. В студенческие годы начал с " униформы " , работал на конюшне, был ассистентом номера, артистом, коверным клоуном. Потом закончил театральный институт в Харькове, у меня режисс е рское образование. Затем – специальные курсы по подготовке режисс е ров-инспекторов манежа, и сам Михаил Николаевич Румянцев, он же Карандаш, вручал мне диплом. У меня в дипломе стоит его автограф, он был председателем приемной комиссии.Эти курсы всегда проходили, и сейчас проходят, у нас в Харькове. Ваш инспектор манежа Сергей – тоже выпускник наших, уже украинских, курсов.- Он отвечает за безопасность, за то, готовы ли службы. Иногда бывают накладки. А внешне – это элегантный, как рояль, молодой человек или девушка, которые красиво, проникновенно объявляют номер.- Это правило хорошего тона, я же во фраке. Это ко многому обязывает. Меня учил носить фрак Евгений Моисеевич Зискинд, администратор Александра Вертинского. Долгое время он был главным режиссером Харьковского цирка, и вот он-то меня и выучил: " Выпрямись! Пальчики вот так! Руками не разводить! " Двадцать лет я его точно ношу, это моя униформа.- У меня очень богатая коллекция по цирку: плакаты, атрибутика, костюмы, фотографии, они выставлялись в Интернете.И вот мы решили сделать интер-активный музей цирка. По интернету запускается реклама, все желающие приглашаются в наш Старый цирк (ему 110 лет) в Харькове, чтобы окунуться в цирковую жизнь. Приходят люди, очень солидная публика, им показывают, как живут наши артисты, как содержатся наши животные. Потом я завожу всех в зрительный зал, и мы показываем несколько номеров в репетиционном формате. Завершают экскурсию раритетные киносюжеты " Клоунада в цирке " , " Животные в цирке " .Можно организовать такие экскурсии и у вас в Запорожье, здесь есть что показать и о чем рассказать.Фото Александра Прилепы