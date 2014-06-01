В селе Нововасильевка Бердянского района Запорожской области отец убил сына ножом.
Между мужчинами возникла ссора, во время которой отец взял нож и ударил им своего взрослого сына.
Спасти пострадавшего не удалось. 29-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался, сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области до смерти забили человека.
Читайте также: В Запорожской области мужчина получил топором по голове из-за ревности.
Между мужчинами возникла ссора, во время которой отец взял нож и ударил им своего взрослого сына.
Спасти пострадавшего не удалось. 29-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался, сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области до смерти забили человека.
Читайте также: В Запорожской области мужчина получил топором по голове из-за ревности.
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