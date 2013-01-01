b]В Хортицком районе Запорожья загорелась квартира в многоэтажном доме.[/b]
Пламя охватило одну из комнат на пятом этаже. Квартиру окутал сильный дым, поэтому спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе. С пожаром боролись 12 огнеборцев с привлечением трех единиц спецтехники.
К счастью, никто не пострадал.
Причину возгорания установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", жительница Запорожской области пострадала из-за газа.
Читайте также: В Запорожской области нашли труп в реке.
Пламя охватило одну из комнат на пятом этаже. Квартиру окутал сильный дым, поэтому спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе. С пожаром боролись 12 огнеборцев с привлечением трех единиц спецтехники.
К счастью, никто не пострадал.
Причину возгорания установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", жительница Запорожской области пострадала из-за газа.
Читайте также: В Запорожской области нашли труп в реке.
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