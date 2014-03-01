" Мусорной катастрофе " - депутатское " нет! "

Глубоководный вопрос

Проектом решения предусматривается распределение около 600 млн гривен на ближайшей сессии облсовета. Эти средства планируется направить на капитальные ремонты больниц и школ, реконструкцию водопроводов и очистных сооружений, обеспечение цивилизованного сбора и утилизации мусора в районах области.За более подробной информацией " Индустриалка " обратилась к первому заместителю председателя Запорожского областного совета Егору Семенкову.- Проблема сбора и утилизации мусора требует комплексного подхода, для ее решения необходимо реализовать ряд масштабных проектов в районах области. В частности, в этом году планируется направить 5 млн грн. на условиях софинансирования городу Запорожью для строительства полигона твердых бытовых отходов № 3 на землях Солнечного поссовета в Запорожском районе.Кроме того, в этом году необходимо завершить строительство полигонов твердых бытовых отходов в Каменско-Днепровском и Гуляйпольском районах.Проект бюджета развития предусматривает выделение средств и для обеспечения полигонов современной техникой для их эксплуатации. Например, на приобретение машин для сбора, транспортировки и складирования твердых бытовых отходов для Мелитополя и Токмака, Токмакского, Великобелозерского, Каменско-Днепровского, Пологовского и Черниговского районов.- По моему убеждению, вода - это основной ресурс для любого района или громады. И проблему водоснабжения необходимо решать срочно на всех территориях. В этом году в рамках областной программы " Питьевая вода " планируется реализовать много важных проектов.Десятки миллионов гривен в проекте бюджета предусмотрены на капитальный ремонт водопровода на город Бердянск, на водопроводы в Васильевском, Вольнянском, Пологовском, Акимовском, Ореховском районах. Значительные средства направляются на реконструкцию канализационных очистных сооружений Полог, Гуляйполя, Вольнянска, Орехова, других населенных пунктов области.Однако для решения вопроса водоснабжения по всей области необходимо иметь ресурс в сотни миллионов гривен для плановой замены труб и в пределах, и за пределами населенных пунктов. Это - первоочередная задача для власти.- Депутаты в 2016 году предоставили коммунальному предприятию " Облводоканал " больше 30 млн гривен финансовой помощи. Напомню, оно обеспечивает водой до 200 тысяч жителей области. В этом году предприятие получит около 30 млн. грн. на усовершенствование и реконструкцию инфраструктуры.- У депутатов облсовета есть четкое понимание потребностей запорожцев и стратегический взгляд на развитие инфраструктуры региона. Действительно, Запорожский облсовет делает акцент на реконструкции канализационных коллекторов, на строительстве магистральных водопроводов и полигонов твердых бытовых отходов, на приобретении для них специальной техники.Однако в проекте бюджета предусмотрены и другие сверхважные объекты: строительство и ремонт больниц, школ, реконструкция сетей электроснабжения, установка современных модульных котельных, ремонт домов, мероприятия по озеленению и другое. Всего в проекте бюджета - более ста серьезных объектов для развития инфраструктуры области.- Глубокое понимание проблем у депутатов всех фракций Запорожского областного совета есть. Вместе с тем, некоторые фракции уже заявили о том, что будут вносить свои предложения в проект бюджета. По имеющейся информации, те хозяйственные проекты, о которых мы говорили, этими поправками не ограничиваются. По Регламенту совета, все предложения будут рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий областного совета.Что касается освоения средств, то опыт прошлого года, когда управление капитального строительства облгосадминистрации не обеспечило выполнение работ по всем профинансированным объектам, заставляет депутатов значительно усилить контроль за использованием бюджетных средств.