Наши внутренние часы говорят нам о том, когда стоит лечь спать, а когда проснуться. Но если случается так, что эти часы начинают спешить или опаздывать, то это может плохо сказаться на здоровье.
По мнению хронобиолога Тиля Реннеберга, дневной свет регулирует процесс замедления и ускорения внутренних часов. Переход на зимнее/летнее время необходим для того, чтобы рационально использовать светлое и темное время суток. Кроме того, такой переход позволяет сэкономить электроэнергию. В этом году Украина передвинет стрелки часов на 60 минут вперед в ночь с 25 на 26 марта.
Десинхроз, или нарушение суточного биоритма, несет за собой целый ряд неприятных симптомов: проблемы со сном, слабость организма, раздражительность, апатия, а иногда может даже появиться депрессия. На этот период приходится большая часть ДТП и сердечных приступов.
Заведующий амбулатории 9-й горбольницы Запорожья Игорь Бочковский подчеркнул "Индустриалке", что обязательно нужно настраивать свои биоритмы на новое время. Для этого можно ложиться и вставать примерно на полчаса раньше обычного. Начинать делать это лучше уже сейчас, чтобы привыкнуть до перехода на летнее время.
Это очень важно, так как в период перевода часов страдает наш организм, и необходимо поддерживать его здоровье.
Чтобы помочь организму перевести стрелки на ваших собственных биочасах, и справиться с переходом на летнее время, можно взять на вооружение следующие советы:
1. Придерживайтесь режима дня.
2. Избегайте стрессовых ситуаций.
3. Питайтесь регулярно. Позаботьтесь о том, чтобы еда была богата на витамины. Не стоит увлекаться диетами в это время. Замените кофе на травяной чай.
4. Чаще бывайте на свежем воздухе.
5. Не перегружайте организм на работе, в спортивном зале или дома.
Кроме того, при переходе от зимы к весне может дать о себе знать и авитаминоз. Важно правильно и рационально питаться, употребляя больше овощей и фруктов, в которых содержатся витамины.
Позаботьтесь о поступлении в организм достаточного количества магния. Это известное антистрессовое вещество. Оно нормализует работу мышц и сердечно-сосудистой системы, помогает бороться с переутомлениями. Магний содержится в бананах, картофеле, какао, мясе птицы и муке грубого помола.
Читайте также: Как перейти на правильное питание.
Автор: Елизавета Хведчик.
По мнению хронобиолога Тиля Реннеберга, дневной свет регулирует процесс замедления и ускорения внутренних часов. Переход на зимнее/летнее время необходим для того, чтобы рационально использовать светлое и темное время суток. Кроме того, такой переход позволяет сэкономить электроэнергию. В этом году Украина передвинет стрелки часов на 60 минут вперед в ночь с 25 на 26 марта.
Десинхроз, или нарушение суточного биоритма, несет за собой целый ряд неприятных симптомов: проблемы со сном, слабость организма, раздражительность, апатия, а иногда может даже появиться депрессия. На этот период приходится большая часть ДТП и сердечных приступов.
Заведующий амбулатории 9-й горбольницы Запорожья Игорь Бочковский подчеркнул "Индустриалке", что обязательно нужно настраивать свои биоритмы на новое время. Для этого можно ложиться и вставать примерно на полчаса раньше обычного. Начинать делать это лучше уже сейчас, чтобы привыкнуть до перехода на летнее время.
Это очень важно, так как в период перевода часов страдает наш организм, и необходимо поддерживать его здоровье.
Чтобы помочь организму перевести стрелки на ваших собственных биочасах, и справиться с переходом на летнее время, можно взять на вооружение следующие советы:
1. Придерживайтесь режима дня.
2. Избегайте стрессовых ситуаций.
3. Питайтесь регулярно. Позаботьтесь о том, чтобы еда была богата на витамины. Не стоит увлекаться диетами в это время. Замените кофе на травяной чай.
4. Чаще бывайте на свежем воздухе.
5. Не перегружайте организм на работе, в спортивном зале или дома.
Кроме того, при переходе от зимы к весне может дать о себе знать и авитаминоз. Важно правильно и рационально питаться, употребляя больше овощей и фруктов, в которых содержатся витамины.
Позаботьтесь о поступлении в организм достаточного количества магния. Это известное антистрессовое вещество. Оно нормализует работу мышц и сердечно-сосудистой системы, помогает бороться с переутомлениями. Магний содержится в бананах, картофеле, какао, мясе птицы и муке грубого помола.
Читайте также: Как перейти на правильное питание.
Автор: Елизавета Хведчик.
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