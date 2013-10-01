В то же время некоторые школы уже объявили каникулы на этой неделе, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА. В этом году учебные заведения имеют право самостоятельно определять сроки и продолжительность каникул.Напомним, в январе зимние каникулы совпали с карантином, который был введен в школах области из-за высокой заболеваемости детей гриппом и ОРВИ.Фото из архива "Индустриалки"