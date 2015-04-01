Вполне объяснимо, что чем ближе дата окончания приема заявок, тем больше волнуются будущие его участники, ведь важно не только придумать идею социально значимого проекта, но и грамотно оформить его, чтобы в итоге победить и получить грант на воплощение своей мечты.- " Мы – это город " - не только конкурс грантов. Это масштабный проект, который обучает, объединяет, вдохновляет, дает новые знания и возможности, развивает культуру социального проектирования, реализует инициативы горожан, повышает активность местных громад. Сегодня к участию в конкурсе поступило уже более 50 заявок. Мы будем принимать заявки до конца марта. Поэтому всем, кто хочет сделать город лучше, стоит поторопиться, - отмечает председатель экспертного совета конкурса " Мы – это город " , директор по капитальному строительству и инвестициям ПАО " Запорожсталь " Алексей Лебедев.Чтобы помочь всем желающим поучаствовать в конкурсе, грамотно оформить и составить свои заявки, координаторы проекта и члены экспертного совета провели уже три тренинга, во время которых ознакомили запорожцев не только с условиями участия в конкурсе, но и тонкостями подготовки заявки, а также ответили на все интересующие будущих конкурсантов вопросы.Сегодня в ДК " Орбита " состоялся уже третий тренинг, его инициатором стала член экспертной комиссии Екатерина Акула.- Мы решили сегодня провести совместное мероприятие, чтобы координатор проекта Ирайсат Магоедалиева еще раз рассказала о принципах оформления проектов, какие подходы к работе у экспертной комиссии, почему отсеиваются на первом этапе и в полуфинале очень многие проекты, - отметила Екатерина Акула. - Основная масса будущих конкурсантов свои проекты уже написали, но у них остались определенные вопросы и уточнения, которые касаются, в основном бюджета.Основная цель тренинга — все же довести до сведения всех то, что мы рассматриваем не идеи, а непосредственно проекты. Говорим сегодня о том, как правильно идею воплотить в проекте.- Вопросов достаточно много, в телефонном режиме и по электронной почте мы стараемся отвечать на эти вопросы, но учитывая, что у нас в конкурсе очень много направлений, все проекты разные, охватить все вопросы в телефонном режиме невозможно, - сообщила менеджер по региональному развитию ПАО " Запорожсталь " Ирайсат Магомедалиева. - Люди больше живут своей идеей, но когда начинают накладывать ее на заявку, переживают за правильное оформление бюджетной заявки, переживают, как правильно изложить самые важные этапы реализации проекта, чтобы все было вовремя и правильно.Есть такие моменты, когда нужна просто консультационная помощь, когда нужно подсказать, какую социальную направленность проекта нужно подчеркнуть. Ведь эксперты сначала на первом этапе видят заявку - бумагу, только потом бывает возможность познакомиться с реализаторами проекта.Чтобы правильно донести до членов экспертного совета свою идею, будущие участники и пришли сегодня на встречу в ДК " Орбита " .Представительница Запорожского фотоклуба Надежда Батыршина уже окончательно определилась с идеей проекта. Она состоит в том, чтобы отреставрировать помещение фотоклуба и использовать в его работе новые технологии, которые позволят проводить выставки более комфортно и красочно.- На тренинг мы пришли уже второй раз. Во время первого тренинга мы ознакомились с условиями конкурса, которые необходимо выдержать, чтобы стать полуфиналистами. Сегодня мы принесли почти готовую работу, чтобы сверить, насколько мы правильно это видим, проработать некоторые еще неясные нам моменты, - рассказала Надежда Батыршина. - Я очень рада, что есть такой конкурс, он очень важен для нашего города. Пять лет нас, запорожцев, поддерживают, и, я думаю, что мы добьемся многого - наш город действительно станет лучше.Напомним, 5-й сезон конкурса социальных инициатив " Мы – это город " стартовал 2 марта 2017 года. Грантовый фонд на реализацию лучших социально значимых инициатив горожан увеличен до 3 млн гривен, при долевом участии предприятий ЧАО " Запорожкокс " и ЧАО " Запорожогнеупор " . Сумма гранта на проект конкурса может составить до 100 тыс. гривен.В консультационных встречах и семинарах по проекту " Мы – это город " 2017 года уже приняли участие более 300 представителей общественности.Корпоративная социальная программа " Мы — это город " инициирована комбинатом " Запорожсталь " и работает с 2013 года. За 4 года действия программы для участия в конкурсе было подано 667 заявок, которые прошли экспертный отбор. В рамках социальной программы " Мы – это город " реализовано 96 проектов, общая сумма грантов составила порядка 6 млн. грн.Фото автора.