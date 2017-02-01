В зоопарке Запорожской детской железной дороги уже есть на кого посмотреть - животных после зимовки выпустили в вольеры.
Особый восторг посетителей наверняка вызовут малыши, появившиеся у семейства камерунских козочек и овец. Как рассказывал "Индустриалке" зоотехник Сергей Терещенко, потомство у козочек появилось на свет 11 марта, а овечка - 17 марта.
Вышли в вольер водоплавающие, среди которых, безусловно, привлекают внимание красавцы лебеди.
Вот только к вольеру с вьетнамскими свинками доступ закрыт - в Коммунарском районе, как известно, объявлен 40-дневный карантин в связи с выявлением случая заболевания африканской чумой свиней. В зоопарк приезжал ветеринар, который опекает живой уголок, проводил осмотр зверей. Осмотр проводится ежедневно.
А в аквариумном зале, помимо рыбок, можно посмотреть и на огромную переселенку из Крыма Маргошу, которая при хорошем уходе вымахала до огромных размеров. И теперь, как рассказал начальник экологического цеха ДЖД Виталий Уляницкий, нужно думать над новым помещением для этого нильского крокодила. Когда руководство учреждение ее брали в "штат" обитателей, не думали, что Маргоша так вымахает.
Как сообщала "Индустриалка", сейчас на Запорожской ДЖД можно любоваться и цветущими растениями - цветут денежное дерево, эупаториум, кливия.
Фото: Александр Прилепа
Особый восторг посетителей наверняка вызовут малыши, появившиеся у семейства камерунских козочек и овец. Как рассказывал "Индустриалке" зоотехник Сергей Терещенко, потомство у козочек появилось на свет 11 марта, а овечка - 17 марта.
Вышли в вольер водоплавающие, среди которых, безусловно, привлекают внимание красавцы лебеди.
Вот только к вольеру с вьетнамскими свинками доступ закрыт - в Коммунарском районе, как известно, объявлен 40-дневный карантин в связи с выявлением случая заболевания африканской чумой свиней. В зоопарк приезжал ветеринар, который опекает живой уголок, проводил осмотр зверей. Осмотр проводится ежедневно.
А в аквариумном зале, помимо рыбок, можно посмотреть и на огромную переселенку из Крыма Маргошу, которая при хорошем уходе вымахала до огромных размеров. И теперь, как рассказал начальник экологического цеха ДЖД Виталий Уляницкий, нужно думать над новым помещением для этого нильского крокодила. Когда руководство учреждение ее брали в "штат" обитателей, не думали, что Маргоша так вымахает.
Как сообщала "Индустриалка", сейчас на Запорожской ДЖД можно любоваться и цветущими растениями - цветут денежное дерево, эупаториум, кливия.
Фото: Александр Прилепа
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