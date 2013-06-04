В зеленом уголке Запорожской детской железной дороги, что рядом со станцией, цветет кливия, а денежное дерево и эупаториум просто утопают в цвету
Начальник экологического отдела ДЖД Виталий Уляницкий, который работает здесь два года, не нарадуется, глядя на цветущее чудо.
По его словам, денежное дерево впервые зацвело в прошлом году, был один цветочек.
- Я зрозумів, що коли вже воно зацвіло, значить буде цвісти і далі, - делится Виталий Уляницкий. - На наступний рік на цьому дереві вже буде ціла шапка квітів.
Дерево зацвело в январе, сейчас конец марта, а оно продолжает радовать глаз свои цветением.
Чтобы денежное дерево зацвело, нужно несколько условий. Растение очень любит свет, его лучше ставить на окне. Второе условие — забывать поливать: оно из категории тех, которых лучше не полить чем полить. К слову, к таким растениям принадлежит и сансивьера, более известная под народным названием “тещин язык”.
И еще одно условие — денежное дерево не нужно крутить! Этого также не любят и цитрусовые.
Радуют глаз в зеленом уголке также цветущие эупаториум и кливия.
Как рассказал Виталий Уляницкий, эупаториум рос в другом месте. Его хорошенько обрезали, после чего он дал много росточков, затем цветок пересадили поближе к окну и, следовательно, к свету. И он за заботу отплатил сполна!
Цветок неприхотливый, зимой переносит умеренные температуры, даже когда опускалось до 0 градусов, не примерзал.
Кливия на первый год может быть невзрачным кустиком, зато потом, при надлежащем уходе, превращается в бесподобный цветок!
- Вона не любить пересадки, - говорит Виталий. - На перший рік буде не дуже гарна. Але якщо поклали в вазон гарну землю, забезпечили хороші умови — тепло, воду та світло, клівія гарно розростається і починає цвісти. Якщо в горщику три-чотири розетки, всі будуть цвісти на протязі місяця, а то і більше.
В зеленом уголке есть и другие растения. Например, здесь отцветают кактусы и алоэ.
А в зимнем саду, что возле административного корпуса, вовсю цветут первые весенние цветы - подснежники и пролиски.
Приходите на ДЖД и любуйтесь!
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Фото: Александр Прилепа
Начальник экологического отдела ДЖД Виталий Уляницкий, который работает здесь два года, не нарадуется, глядя на цветущее чудо.
По его словам, денежное дерево впервые зацвело в прошлом году, был один цветочек.
- Я зрозумів, що коли вже воно зацвіло, значить буде цвісти і далі, - делится Виталий Уляницкий. - На наступний рік на цьому дереві вже буде ціла шапка квітів.
Дерево зацвело в январе, сейчас конец марта, а оно продолжает радовать глаз свои цветением.
Чтобы денежное дерево зацвело, нужно несколько условий. Растение очень любит свет, его лучше ставить на окне. Второе условие — забывать поливать: оно из категории тех, которых лучше не полить чем полить. К слову, к таким растениям принадлежит и сансивьера, более известная под народным названием “тещин язык”.
И еще одно условие — денежное дерево не нужно крутить! Этого также не любят и цитрусовые.
Радуют глаз в зеленом уголке также цветущие эупаториум и кливия.
Как рассказал Виталий Уляницкий, эупаториум рос в другом месте. Его хорошенько обрезали, после чего он дал много росточков, затем цветок пересадили поближе к окну и, следовательно, к свету. И он за заботу отплатил сполна!
Цветок неприхотливый, зимой переносит умеренные температуры, даже когда опускалось до 0 градусов, не примерзал.
Кливия на первый год может быть невзрачным кустиком, зато потом, при надлежащем уходе, превращается в бесподобный цветок!
- Вона не любить пересадки, - говорит Виталий. - На перший рік буде не дуже гарна. Але якщо поклали в вазон гарну землю, забезпечили хороші умови — тепло, воду та світло, клівія гарно розростається і починає цвісти. Якщо в горщику три-чотири розетки, всі будуть цвісти на протязі місяця, а то і більше.
В зеленом уголке есть и другие растения. Например, здесь отцветают кактусы и алоэ.
А в зимнем саду, что возле административного корпуса, вовсю цветут первые весенние цветы - подснежники и пролиски.
Приходите на ДЖД и любуйтесь!
Читайте также: На Запорожской ДЖД появились малыши
Фото: Александр Прилепа
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