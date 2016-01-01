Запорожский художник Рудольф Акопян нарисовал портрет Мерилин Монро и передал картину Руслану Жаботинскому — сыну легендарного Леонида Жаботинского.
По словам Руслана, в свое время его отец пригласил в Запорожье из Еревана Рудольфа и его брата Владимира. Рудольф Акопян — воспитанник школы Жаботинского, многократный чемпион среди ветеранов на турнирах Жаботинского в своей весовой категории, его брат — рекордсмен мира.
- Тема картины — не спортивная, - рассказал, освобождая полотно от бумаги, известный запорожский художник. - Это образ женщины, которую всю жизнь любил Леонид Иванович — Мерилин Монро.
Остается добавить, что Рудольф Акопян создавал образ Леонида Жаботинского-кошевого для диорамы, которая находится в Музее истории запорожского казачества на Хортице.
Процесс передачи картины происходил во время презентации будущего памятника Леониду Жаботинскому и бренда спортивной одежды, названного его именем. Запорожский художник, по словам Руслана Жаботинского, помогал в создании коллекции спортивной одежды.
Фото: Александр Прилепа
- Просмотров: 92
Похожие новости