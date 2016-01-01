Об этом Руслан Леонидович сообщил сегодня на презентации бренда в Выставочном зале " Козак-Палац " , где в эти дни проходят соревнования чемпионата Украины по тяжелой атлетике.Японский город Токио — очень значимый в спортивной карьере легендарного запорожца: именно здесь в 1964 году Леонид Жаботинский обыграл Юрия Власова и впервые завоевал олимпийскую медаль. Так что будет очень символично, если сборная Украины в знак признания заслуг величайшего спортсмена будет выходить на олимпийский помост в спортивных костюмах с именем самого сильного человека планеты своего времени на груди. Кстати, сына Леонида Жаботинского уже пригласили в Японию на Олимпиаду-2020.По словам Руслана Жаботинского, в Японии, а также в США его отец и поныне остается одним из самых почитаемых спортсменом. Собственно говоря, идея создания бренда спортивной одежды " ZHABOTINSKY” пришла к Руслану в 2015 году на чемпионате мира по тяжелой атлетике в американском городе Хьюстон.- Мы там продавали книгу " Мой отец — Леонид Жаботинский " , это первая работа нашей торговой марки, - вспоминает Руслан Леонидович. - Ее очень активно покупали американцы и канадцы, по 20-30 экземпляров в день продавали. Я задал американцам вопрос: " 50 лет прошло, почему такая популярность моего отца у вас? " Они ответили: " Очень просто — того, кто нас победил на двух Олимпиадах, мы очень любим и ценим " .А Арнольд Шварцнеггер, как известно, — большой почитатель таланта Леонида Ивановича, всегда говорит: " Это мой кумир, мой герой " .Там же, в Хьюстоне, к запорожцу, который был в футболке с надписью " Жаботинский " подошел американец и через помощника Руслана Леонидовича сказал, что хочет его футболку.- Я говорю помощнику: " Но я не буду голым стоять " , и слышу в ответ: " А он свою подарит " , - продолжает сын легендарного спортсмена. Я снял футболку, отдал. Как оказалось, ее захотел американский производитель штанг.А японский производитель штанг рассказал мне, что штанга, с которой отец установил в Токио олимпийский рекорд, находится в музее, ее хранят как реликвию.И тогда, приехав домой, я спросил у отца: " Папа, ты не будешь возражать, если мы будем отшивать бренд? "" Я же тебе дал все полномочия на торговую марку, отшивай " , - сказал отец. Так с благословения Леонида Ивановича мы решили выпускать спортивную одежду.К сожалению, воплощение идеи в жизнь пришлось отложить на год — в связи со смертью Леонида Жаботинского.Бренд, презентация которого сегодня проходила — полностью украинский: идея запорожца Руслана Жаботинского, разработчик моделей одежды Юлия Цыганенко — из Киева, одежду шьют на фабрике в Запорожье.По словам Юлии Цыганенко, линейка сейчас разрабатывается и дополняется. В нее входят костюмы как для тренировок, так и просто для активного отдыха, футболки с короткими и длинными рукавами, детские и женские спортивные костюмы. В Запорожье были сегодня представлены три модели спортивной одежды.- Это мой первый опыт создания спортивной одежды, - рассказала Юлия. - Хочется донести, что в Украине тоже могут создавать спортивную одежду, а человек через нее может быть причастным к легенде. У нас есть легенда и мы должны показать миру, насколько это значимая личность!Идею создания отечественного бренда спортивной одежды " ZHABOTINSKY” поддержал государственный тренер Украины Ким Ткаченко, который, впрочем, отметил, что не так просто пробиться на Олимп спортивной формы, к которой предъявляются жесткие требования. Но, по его словам, шансы есть, и они неплохие.А президент Всеукраинской федерации " Спас " Александр Притула вспомнил, как к ним на соревнования лет 20 назад пришел Леонид Жаботинский. " Для нас це була велика честь, - отметил Александр. - Він підтримав нас морально. Я вважаю, що цей бренд одягу ми мусимо продвигати по всьому світу, тому що, коли наприклад, в Америці представляєшся, що ти з Запоріжжя, у відповідь чуєш: “О, Жаботінський”. Це один із небагатьох брендів, які ми повинні розвивати....Посмотрим, такого же мнения Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта — выберут ли они этот бренд для украинских тяжелоатлетов на Олимпийские Игры в Токио.Фото: Александр Прилепа