Сын двукратного олимпийского чемпиона Леонида Жаботинского Руслан будет добиваться, чтобы национальная сборная по тяжелой атлетике на Олимпиаде-2020 в Токио выступала в спортивной форме бренда "ZHABOTINSKY”.
Об этом Руслан Леонидович сообщил сегодня на презентации бренда в Выставочном зале "Козак-Палац", где в эти дни проходят соревнования чемпионата Украины по тяжелой атлетике.
Японский город Токио — очень значимый в спортивной карьере легендарного запорожца: именно здесь в 1964 году Леонид Жаботинский обыграл Юрия Власова и впервые завоевал олимпийскую медаль. Так что будет очень символично, если сборная Украины в знак признания заслуг величайшего спортсмена будет выходить на олимпийский помост в спортивных костюмах с именем самого сильного человека планеты своего времени на груди. Кстати, сына Леонида Жаботинского уже пригласили в Японию на Олимпиаду-2020.
По словам Руслана Жаботинского, в Японии, а также в США его отец и поныне остается одним из самых почитаемых спортсменом. Собственно говоря, идея создания бренда спортивной одежды "ZHABOTINSKY” пришла к Руслану в 2015 году на чемпионате мира по тяжелой атлетике в американском городе Хьюстон.
- Мы там продавали книгу "Мой отец — Леонид Жаботинский", это первая работа нашей торговой марки, - вспоминает Руслан Леонидович. - Ее очень активно покупали американцы и канадцы, по 20-30 экземпляров в день продавали. Я задал американцам вопрос: "50 лет прошло, почему такая популярность моего отца у вас?" Они ответили: "Очень просто — того, кто нас победил на двух Олимпиадах, мы очень любим и ценим".
А Арнольд Шварцнеггер, как известно, — большой почитатель таланта Леонида Ивановича, всегда говорит: "Это мой кумир, мой герой".
Там же, в Хьюстоне, к запорожцу, который был в футболке с надписью "Жаботинский" подошел американец и через помощника Руслана Леонидовича сказал, что хочет его футболку.
- Я говорю помощнику: "Но я не буду голым стоять", и слышу в ответ: "А он свою подарит", - продолжает сын легендарного спортсмена. Я снял футболку, отдал. Как оказалось, ее захотел американский производитель штанг.
А японский производитель штанг рассказал мне, что штанга, с которой отец установил в Токио олимпийский рекорд, находится в музее, ее хранят как реликвию.
И тогда, приехав домой, я спросил у отца: "Папа, ты не будешь возражать, если мы будем отшивать бренд?"
"Я же тебе дал все полномочия на торговую марку, отшивай", - сказал отец. Так с благословения Леонида Ивановича мы решили выпускать спортивную одежду.
К сожалению, воплощение идеи в жизнь пришлось отложить на год — в связи со смертью Леонида Жаботинского.
Бренд, презентация которого сегодня проходила — полностью украинский: идея запорожца Руслана Жаботинского, разработчик моделей одежды Юлия Цыганенко — из Киева, одежду шьют на фабрике в Запорожье.
По словам Юлии Цыганенко, линейка сейчас разрабатывается и дополняется. В нее входят костюмы как для тренировок, так и просто для активного отдыха, футболки с короткими и длинными рукавами, детские и женские спортивные костюмы. В Запорожье были сегодня представлены три модели спортивной одежды.
- Это мой первый опыт создания спортивной одежды, - рассказала Юлия. - Хочется донести, что в Украине тоже могут создавать спортивную одежду, а человек через нее может быть причастным к легенде. У нас есть легенда и мы должны показать миру, насколько это значимая личность!
Идею создания отечественного бренда спортивной одежды "ZHABOTINSKY” поддержал государственный тренер Украины Ким Ткаченко, который, впрочем, отметил, что не так просто пробиться на Олимп спортивной формы, к которой предъявляются жесткие требования. Но, по его словам, шансы есть, и они неплохие.
А президент Всеукраинской федерации "Спас" Александр Притула вспомнил, как к ним на соревнования лет 20 назад пришел Леонид Жаботинский. "Для нас це була велика честь, - отметил Александр. - Він підтримав нас морально. Я вважаю, що цей бренд одягу ми мусимо продвигати по всьому світу, тому що, коли наприклад, в Америці представляєшся, що ти з Запоріжжя, у відповідь чуєш: “О, Жаботінський”. Це один із небагатьох брендів, які ми повинні розвивати.
...Посмотрим, такого же мнения Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта — выберут ли они этот бренд для украинских тяжелоатлетов на Олимпийские Игры в Токио.
Фото: Александр Прилепа
Об этом Руслан Леонидович сообщил сегодня на презентации бренда в Выставочном зале "Козак-Палац", где в эти дни проходят соревнования чемпионата Украины по тяжелой атлетике.
Японский город Токио — очень значимый в спортивной карьере легендарного запорожца: именно здесь в 1964 году Леонид Жаботинский обыграл Юрия Власова и впервые завоевал олимпийскую медаль. Так что будет очень символично, если сборная Украины в знак признания заслуг величайшего спортсмена будет выходить на олимпийский помост в спортивных костюмах с именем самого сильного человека планеты своего времени на груди. Кстати, сына Леонида Жаботинского уже пригласили в Японию на Олимпиаду-2020.
По словам Руслана Жаботинского, в Японии, а также в США его отец и поныне остается одним из самых почитаемых спортсменом. Собственно говоря, идея создания бренда спортивной одежды "ZHABOTINSKY” пришла к Руслану в 2015 году на чемпионате мира по тяжелой атлетике в американском городе Хьюстон.
- Мы там продавали книгу "Мой отец — Леонид Жаботинский", это первая работа нашей торговой марки, - вспоминает Руслан Леонидович. - Ее очень активно покупали американцы и канадцы, по 20-30 экземпляров в день продавали. Я задал американцам вопрос: "50 лет прошло, почему такая популярность моего отца у вас?" Они ответили: "Очень просто — того, кто нас победил на двух Олимпиадах, мы очень любим и ценим".
А Арнольд Шварцнеггер, как известно, — большой почитатель таланта Леонида Ивановича, всегда говорит: "Это мой кумир, мой герой".
Там же, в Хьюстоне, к запорожцу, который был в футболке с надписью "Жаботинский" подошел американец и через помощника Руслана Леонидовича сказал, что хочет его футболку.
- Я говорю помощнику: "Но я не буду голым стоять", и слышу в ответ: "А он свою подарит", - продолжает сын легендарного спортсмена. Я снял футболку, отдал. Как оказалось, ее захотел американский производитель штанг.
А японский производитель штанг рассказал мне, что штанга, с которой отец установил в Токио олимпийский рекорд, находится в музее, ее хранят как реликвию.
И тогда, приехав домой, я спросил у отца: "Папа, ты не будешь возражать, если мы будем отшивать бренд?"
"Я же тебе дал все полномочия на торговую марку, отшивай", - сказал отец. Так с благословения Леонида Ивановича мы решили выпускать спортивную одежду.
К сожалению, воплощение идеи в жизнь пришлось отложить на год — в связи со смертью Леонида Жаботинского.
Бренд, презентация которого сегодня проходила — полностью украинский: идея запорожца Руслана Жаботинского, разработчик моделей одежды Юлия Цыганенко — из Киева, одежду шьют на фабрике в Запорожье.
По словам Юлии Цыганенко, линейка сейчас разрабатывается и дополняется. В нее входят костюмы как для тренировок, так и просто для активного отдыха, футболки с короткими и длинными рукавами, детские и женские спортивные костюмы. В Запорожье были сегодня представлены три модели спортивной одежды.
- Это мой первый опыт создания спортивной одежды, - рассказала Юлия. - Хочется донести, что в Украине тоже могут создавать спортивную одежду, а человек через нее может быть причастным к легенде. У нас есть легенда и мы должны показать миру, насколько это значимая личность!
Идею создания отечественного бренда спортивной одежды "ZHABOTINSKY” поддержал государственный тренер Украины Ким Ткаченко, который, впрочем, отметил, что не так просто пробиться на Олимп спортивной формы, к которой предъявляются жесткие требования. Но, по его словам, шансы есть, и они неплохие.
А президент Всеукраинской федерации "Спас" Александр Притула вспомнил, как к ним на соревнования лет 20 назад пришел Леонид Жаботинский. "Для нас це була велика честь, - отметил Александр. - Він підтримав нас морально. Я вважаю, що цей бренд одягу ми мусимо продвигати по всьому світу, тому що, коли наприклад, в Америці представляєшся, що ти з Запоріжжя, у відповідь чуєш: “О, Жаботінський”. Це один із небагатьох брендів, які ми повинні розвивати.
...Посмотрим, такого же мнения Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта — выберут ли они этот бренд для украинских тяжелоатлетов на Олимпийские Игры в Токио.
Фото: Александр Прилепа
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