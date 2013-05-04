В Вознесеновской райадминистрации прошло совещание на тему санитарного состояния города и как нам его "на уровне" поддерживать
Совещание было не только представительным, но и обещало своей информацией охватить как можно больше горожан - ведь собрались председатели ОСМД, ЖСК и домовых комитетов, то есть те люди, которые напрямую и каждый день общаются с горожанами, они и донесут им информацию с совещания.
Было доложено, что и как делается в районе, чтобы поддерживать город в чистоте, особенно после зимы. Тут же участники совещания стали бросать реплики типа "а вы посмотрите, что делается на трамвайном спуске возле Победы".
Председатель Вознесеновской райадминистрации Андрей Звегинцев, который вел совещание, не выдержал и рассказал, что на самом деле "делается". Со склонов этого спуска коммунальные службы уже вывезли 26 (!) машин мусора. Но он все не убавляется. В этом месте над трамвайными путями пролегает пешеходный мост, так вот под ним каждый день появляются целые мешки мусора. Идет человек - и с моста, не задумываясь, мусор выбрасывает.
А заместитель председателя райадминистрации Виктор Кириченко рассказ своего начальника дополнил тем, что отдельные наши земляки, запорожцы, вместо того, чтобы выбрасывать мусор дома во дворе в контейнеры, не ленятся лезть на трехметровый барьер, чтобы выбросить мусор куда попало.
Как сказал мне недавно один прохожий во дворе дома, где проводился субботник по наведению порядка, мусор у нас в головах! Уберем его оттуда - и в городе где попало мусорить не будем.
ВИДЕО. Мусор у нас в головах! Уберем его оттуда - чисто будет и в городе
Фото и видео: Дмитрий Шилин
Совещание было не только представительным, но и обещало своей информацией охватить как можно больше горожан - ведь собрались председатели ОСМД, ЖСК и домовых комитетов, то есть те люди, которые напрямую и каждый день общаются с горожанами, они и донесут им информацию с совещания.
Было доложено, что и как делается в районе, чтобы поддерживать город в чистоте, особенно после зимы. Тут же участники совещания стали бросать реплики типа "а вы посмотрите, что делается на трамвайном спуске возле Победы".
Председатель Вознесеновской райадминистрации Андрей Звегинцев, который вел совещание, не выдержал и рассказал, что на самом деле "делается". Со склонов этого спуска коммунальные службы уже вывезли 26 (!) машин мусора. Но он все не убавляется. В этом месте над трамвайными путями пролегает пешеходный мост, так вот под ним каждый день появляются целые мешки мусора. Идет человек - и с моста, не задумываясь, мусор выбрасывает.
А заместитель председателя райадминистрации Виктор Кириченко рассказ своего начальника дополнил тем, что отдельные наши земляки, запорожцы, вместо того, чтобы выбрасывать мусор дома во дворе в контейнеры, не ленятся лезть на трехметровый барьер, чтобы выбросить мусор куда попало.
Как сказал мне недавно один прохожий во дворе дома, где проводился субботник по наведению порядка, мусор у нас в головах! Уберем его оттуда - и в городе где попало мусорить не будем.
ВИДЕО. Мусор у нас в головах! Уберем его оттуда - чисто будет и в городе
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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