Совещание было не только представительным, но и обещало своей информацией охватить как можно больше горожан - ведь собрались председатели ОСМД, ЖСК и домовых комитетов, то есть те люди, которые напрямую и каждый день общаются с горожанами, они и донесут им информацию с совещания.Было доложено, что и как делается в районе, чтобы поддерживать город в чистоте, особенно после зимы. Тут же участники совещания стали бросать реплики типа "а вы посмотрите, что делается на трамвайном спуске возле Победы"., который вел совещание, не выдержал и рассказал, что на самом деле "делается". Со склонов этого спуска коммунальные службы уже вывезли 26 (!) машин мусора. Но он все не убавляется. В этом месте над трамвайными путями пролегает пешеходный мост, так вот под ним каждый день появляются целые мешки мусора. Идет человек - и с моста, не задумываясь, мусор выбрасывает.рассказ своего начальника дополнил тем, что отдельные наши земляки, запорожцы, вместо того, чтобы выбрасывать мусор дома во дворе в контейнеры, не ленятся лезть на трехметровый барьер, чтобы выбросить мусор куда попало.Как сказал мне недавно один прохожий во дворе дома, где проводился субботник по наведению порядка, мусор у нас в головах! Уберем его оттуда - и в городе где попало мусорить не будем.ВИДЕО.Фото и видео: Дмитрий Шилин