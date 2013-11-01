В этом году в Запорожье жилищную субсидию получает 154 тысячи семей. В прошлом году эта цифра составляла 18 тысяч.
Об этом сегодня во время заседания постоянно депутатской комиссии по вопросам экологии сообщила начальник управления социальной защиты населения городского совета Ольга Полковникова.
- Мы были не готовы к такому количеству людей. Если на начало прошлого отопительного сезона было 18 тыс. семей, то сейчас - 154 тыс. получателей жилищной субсидии, - констатировала она. - Чисто физически мы не успевали. Поэтому мы и выходили на сессию, чтобы увеличить на 35 единиц штат, потому что мы не успевали обслуживать этот контингент.
Она напомнила, что для того, чтобы оформить субсидию, человек должен прийти в районное управление соцзащити, написать заявление и подать декларацию. Не всегда горожане пишут правду и о доходах, и о количестве зарегистрированных по тому или иному адресу.
- Если мы получаем расхождения и приходит время для обработки, естественно, мы вызываем человека. И пока не разберемся до конца, субсидию не назначаем, - отметила Ольга Яковлевна. - Потому что некоторые не указывают, что в прошлом году сделали покупку на свыше 50 тысяч, и тогда начинается выяснение с фискальной службой и т. д.
По закону, документы должны рассмотреть в течение двух недель. На сегодня 240 дел пока что не назначены. По словам Ольги Полковниковой, все документы будут рассмотрены и субсидии назначены с момента подачи заявлений.
Как писала "Индустриалка", 30 тысяч запорожских семей получили дополнительную помощь на оплату услуг ЖКХ.
Об этом сегодня во время заседания постоянно депутатской комиссии по вопросам экологии сообщила начальник управления социальной защиты населения городского совета Ольга Полковникова.
- Мы были не готовы к такому количеству людей. Если на начало прошлого отопительного сезона было 18 тыс. семей, то сейчас - 154 тыс. получателей жилищной субсидии, - констатировала она. - Чисто физически мы не успевали. Поэтому мы и выходили на сессию, чтобы увеличить на 35 единиц штат, потому что мы не успевали обслуживать этот контингент.
Она напомнила, что для того, чтобы оформить субсидию, человек должен прийти в районное управление соцзащити, написать заявление и подать декларацию. Не всегда горожане пишут правду и о доходах, и о количестве зарегистрированных по тому или иному адресу.
- Если мы получаем расхождения и приходит время для обработки, естественно, мы вызываем человека. И пока не разберемся до конца, субсидию не назначаем, - отметила Ольга Яковлевна. - Потому что некоторые не указывают, что в прошлом году сделали покупку на свыше 50 тысяч, и тогда начинается выяснение с фискальной службой и т. д.
По закону, документы должны рассмотреть в течение двух недель. На сегодня 240 дел пока что не назначены. По словам Ольги Полковниковой, все документы будут рассмотрены и субсидии назначены с момента подачи заявлений.
Как писала "Индустриалка", 30 тысяч запорожских семей получили дополнительную помощь на оплату услуг ЖКХ.
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