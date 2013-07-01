Запорожская атомная электростанция продолжает неукоснительно выполнять основную производственную задачу - безопасно вырабатывать экологически чистую электроэнергию для государства.
В эксплуатации находятся 5 энергоблоков, суммарной мощностью 4875 МВт. И, несмотря на диспетчерские ограничения в выдаче мощности, уже выработан второй миллиард кВтч электроэнергии в этом месяце.
Как сообщает информационный центр ОП "ЗАЭС", с начала 2017 года выработка Запорожской атомной электростанции приближается к 10 млрд кВтч, с начала эксплуатации выработано более 1 трлн 69 млрд кВтч экологически чистой электроэнергии.
"Запорожская АЭС ежедневно поддерживает свою репутацию производственными показателями и готова выдавать столько электроэнергии, сколько необходимо для поддержания стабильной и устойчивой работы энергосистемы Украины" - прокомментировал деятельность станции генеральный директор Запорожской АЭС Александр Остаповец.
В эксплуатации находятся 5 энергоблоков, суммарной мощностью 4875 МВт. И, несмотря на диспетчерские ограничения в выдаче мощности, уже выработан второй миллиард кВтч электроэнергии в этом месяце.
Как сообщает информационный центр ОП "ЗАЭС", с начала 2017 года выработка Запорожской атомной электростанции приближается к 10 млрд кВтч, с начала эксплуатации выработано более 1 трлн 69 млрд кВтч экологически чистой электроэнергии.
"Запорожская АЭС ежедневно поддерживает свою репутацию производственными показателями и готова выдавать столько электроэнергии, сколько необходимо для поддержания стабильной и устойчивой работы энергосистемы Украины" - прокомментировал деятельность станции генеральный директор Запорожской АЭС Александр Остаповец.
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