В эксплуатации находятся 5 энергоблоков, суммарной мощностью 4875 МВт. И, несмотря на диспетчерские ограничения в выдаче мощности, уже выработан второй миллиард кВтч электроэнергии в этом месяце.Как сообщает информационный центр ОП "ЗАЭС", с начала 2017 года выработка Запорожской атомной электростанции приближается к 10 млрд кВтч, с начала эксплуатации выработано более 1 трлн 69 млрд кВтч экологически чистой электроэнергии." Запорожская АЭС ежедневно поддерживает свою репутацию производственными показателями и готова выдавать столько электроэнергии, сколько необходимо для поддержания стабильной и устойчивой работы энергосистемы Украины " - прокомментировал деятельность станции генеральный директор Запорожской АЭС Александр Остаповец.