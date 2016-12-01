Глава районной администрации Александр Кузьмин пожелал присутствующим долголетия и здоровья, наградил активистов ветеранского движениями Поч е тными грамотами районной администрации за значительный вклад в развитие района.На мероприятии также присутствовали депутаты городского си областного советов, глава городской организации ветеранов Виктор Дмитриевич Короленко, которые поздравили ветеранов с юбилеем и вручили им подарки.Развлекательную программу представили коллективы Коммунарского центра молодежи и школьников, районного совета ветеранов и заслуженный артист эстрады Украины Анатолий Сердюк, сообщает сайт мэрии.