Орден, которым занимается Сэнсэй Терасава, рассматривает возможность возведения Ступы Мира, которая является объектом, призванным объединять людей всех рас и вероисповеданий в поисках мира и покоя.По словам буддийского миротворца, наиболее благоприятным местом для ее расположения является село Терпенье в Мелитопольском районе. Кстати, аналогичные объекты построены по всему миру: в Европе, Азии и США.- В Терпенье Мелитопольского района много курганов, которые имеют с ступами общие корни. Поэтому возведение Ступы Мира в сердце скифской цивилизации является самым важным явлением, - сказал Терасава-сэнсэй.Проектом предусматривается, что здание Ступы Мира будет 30 метров высотой и 50 метров в диаметре.Егор Семенков и Сэнсэй Терасава обменялись книгами: всемирно известный монах получил " Энциклопедию Запорожской области " , которая содержит информацию об истории и современности региона, в том числе и на английском языке, а первый зампредседателя Запорожского областного совета - книгу о всемирном братстве, автором которой является Терасава-сенсей, сообщает пресс-служба облсовета.