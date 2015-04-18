Среди выступающих - такие известные вокально-хоровые коллективы области, как народный ансамбль украинской народной песни и музыки “Чумацький шлях”, заслуженный женский народный хор “Калина” ДК “Титан” (Запорожье), народный хор “Гетьман” Бильмакского районного дома культуры, народный хор “Криниченька” Черниговского поселкового дворца культуры. Об этом " Индустриалке " сообщили в областном методическом центре культуры и искусства, который является одним из организаторов конкурса.В конкурсе примут участие любительские вокальные, хоровые коллективы учреждений культуры клубного типа и учебных заведений из Запорожья, Токмака, Мелитополя, Энергодара, Вольнянского, Гуляйпольского, Запорожского, Бильмакского, Каменско-Днепровского, Михайловского, Ореховского, Приморского, Пологовского, Токмакского, Черниговского и Акимовского районов.Творческое соревнование будет проходить в трех номинациях: “народный хор” (академическое или народное пение); “вокальный ансамбль” (академическое или народное пение) и " хор ветеранов”.К слову, председателем жюри будет художественный руководитель казачьего ансамбля песни и танца “Запорожці” областной филармонии Лилия Гринь.А 3 апреля в филармонии состоится практикум для руководителей хоровых и вокальных коллективов области, где, кроме других вопросов, руководители коллективов-победителей обменяются опытом.