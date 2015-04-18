48 хоров выступят в областном конкурсе хоровых и вокальных коллективов, который состоится во Дворце культуры "Титан" в субботу, 25 марта.
Среди выступающих - такие известные вокально-хоровые коллективы области, как народный ансамбль украинской народной песни и музыки “Чумацький шлях”, заслуженный женский народный хор “Калина” ДК “Титан” (Запорожье), народный хор “Гетьман” Бильмакского районного дома культуры, народный хор “Криниченька” Черниговского поселкового дворца культуры. Об этом "Индустриалке" сообщили в областном методическом центре культуры и искусства, который является одним из организаторов конкурса.
В конкурсе примут участие любительские вокальные, хоровые коллективы учреждений культуры клубного типа и учебных заведений из Запорожья, Токмака, Мелитополя, Энергодара, Вольнянского, Гуляйпольского, Запорожского, Бильмакского, Каменско-Днепровского, Михайловского, Ореховского, Приморского, Пологовского, Токмакского, Черниговского и Акимовского районов.
Творческое соревнование будет проходить в трех номинациях: “народный хор” (академическое или народное пение); “вокальный ансамбль” (академическое или народное пение) и "хор ветеранов”.
К слову, председателем жюри будет художественный руководитель казачьего ансамбля песни и танца “Запорожці” областной филармонии Лилия Гринь.
А 3 апреля в филармонии состоится практикум для руководителей хоровых и вокальных коллективов области, где, кроме других вопросов, руководители коллективов-победителей обменяются опытом.
ПРИХОДИТЕ!
Посмотреть выступление норов могут все желающие. Конкурс будет проходить в ДК "Титан" (УЛ. Победы, 131) 25 марта с 10.00 ориентировочно до 17.00.
Вход бесплатный.
Телефоны областного методического центра культуры и искусства: 63-81-56, 63-80-49.
Среди выступающих - такие известные вокально-хоровые коллективы области, как народный ансамбль украинской народной песни и музыки “Чумацький шлях”, заслуженный женский народный хор “Калина” ДК “Титан” (Запорожье), народный хор “Гетьман” Бильмакского районного дома культуры, народный хор “Криниченька” Черниговского поселкового дворца культуры. Об этом "Индустриалке" сообщили в областном методическом центре культуры и искусства, который является одним из организаторов конкурса.
В конкурсе примут участие любительские вокальные, хоровые коллективы учреждений культуры клубного типа и учебных заведений из Запорожья, Токмака, Мелитополя, Энергодара, Вольнянского, Гуляйпольского, Запорожского, Бильмакского, Каменско-Днепровского, Михайловского, Ореховского, Приморского, Пологовского, Токмакского, Черниговского и Акимовского районов.
Творческое соревнование будет проходить в трех номинациях: “народный хор” (академическое или народное пение); “вокальный ансамбль” (академическое или народное пение) и "хор ветеранов”.
К слову, председателем жюри будет художественный руководитель казачьего ансамбля песни и танца “Запорожці” областной филармонии Лилия Гринь.
А 3 апреля в филармонии состоится практикум для руководителей хоровых и вокальных коллективов области, где, кроме других вопросов, руководители коллективов-победителей обменяются опытом.
ПРИХОДИТЕ!
Посмотреть выступление норов могут все желающие. Конкурс будет проходить в ДК "Титан" (УЛ. Победы, 131) 25 марта с 10.00 ориентировочно до 17.00.
Вход бесплатный.
Телефоны областного методического центра культуры и искусства: 63-81-56, 63-80-49.
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