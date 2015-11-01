В Вольнянском районе Запорожской области в машине нашли пистолет со следами перестрелки.
Правоохранители остановили для проверки "ВАЗ", за рулем которого был 37-летний водитель.
В салоне машины полицейские обнаружили стартовый пистолет, который переделан для стрельбы патронами, а также два патрона к нему. Мужчина заявил, что оружие купил, а с собой его возит на всякий случай.
Пистолет изъяли, а водителя доставили в райотдел. Стражи порядка устанавливают, каким образом у человека оказалось незаконное оружие.
Ведется следствие, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", у запорожца нашли арсенал армейского оружия.
Читайте также: В Запорожье мужчина избил бабушку.
Правоохранители остановили для проверки "ВАЗ", за рулем которого был 37-летний водитель.
В салоне машины полицейские обнаружили стартовый пистолет, который переделан для стрельбы патронами, а также два патрона к нему. Мужчина заявил, что оружие купил, а с собой его возит на всякий случай.
Пистолет изъяли, а водителя доставили в райотдел. Стражи порядка устанавливают, каким образом у человека оказалось незаконное оружие.
Ведется следствие, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", у запорожца нашли арсенал армейского оружия.
Читайте также: В Запорожье мужчина избил бабушку.
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