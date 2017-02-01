К участковому офицеру полиции Гуляйпольского отделения полиции Пологовского отдела Главного управления Национальной полиции в Запорожской области обратился 66-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный выбил окно в его нежилом доме, который расположен в селе Воздвижевка и похитил металлические изделия и мешок сахара. Материальный ущерб составил около 13 000 гривен.На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа отделения полиции. Правоохранители провели тщательный осмотр и изъяли вещественные доказательства.Кроме этого полицейские опросили потерпевшего, жителей соседних домов и всех лиц, которые могли бы предоставить информацию о личности причастного к совершению этого преступления.В круг подозреваемых попал 17-летний местный житель, который когда-то помогал по хозяйству заявителю и видел, что у того хранится во времянке. Правоохранители сразу же посетили несовершеннолетнего, который не стал отпираться и признался в совершении кражи. Его опросили, выяснилось, что парень уже был судим.Теперь продолжается расследование, а за кражу молодому, да раннему светит от трех до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.