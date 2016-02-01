На бюджетной комиссии депутаты сегодня заняты вопросом балансировки главного финансового документа города.
Кроме того, в обязательном порядке будет рассматриваться и вопрос повышения зарплат педагогам дошкольных учебных заведений. Об этом рассказал председатель бюджетной комиссии, депутат Оппозиционного блока Руслан Божко.
- Центральная власть сегодня заявляет о повышении зарплат, но при этом никак не подкрепляет эти заявления финансово, поэтому эта задача ложится на плечи местного бюджета, - объяснил Руслан Божко. - Если раньше были государственные субвенции, рассчитанные на такие цели в регионе, то сегодня на местные бюджеты переложили дополнительную финансовую нагрузку. По поручению городского головы Владимира Буряка все департаменты сегодня должны оценить свою расходную часть, чтобы мы могли изучить все данные и где нужно ужаться, но найти средства на зарплаты.
Согласно постановлению Кабмина, педагогам дошкольных учебных заведений заработная плата будет увеличена с 1 сентября и для этих целей необходимо 28 млн грн. И это плюс к уже сформировавшемуся дефициту бюджета, который составил на сегодняшний день 300 млн.грн.
Еще одна дополнительная статья расходов, которая будет рассматриваться на ближайшей сессии — выделение 10 млн грн для КП "Запорожгорсвет".
- И-за отмены ночного тарифа, мы будем круглосуточно платить по одному тарифу, поэтому в бюджет предприятия нужно дополнительно заложить 10 млн грн, - отметил Руслан Божко. - Таким образом объем финансирования, который необходим предприятию для функционирования составит 65 млн грн.
"Индустриалка" также писала: "В Запорожье обсуждают возможность повышения зарплаты воспитателей детсадов".
Кроме того, в обязательном порядке будет рассматриваться и вопрос повышения зарплат педагогам дошкольных учебных заведений. Об этом рассказал председатель бюджетной комиссии, депутат Оппозиционного блока Руслан Божко.
- Центральная власть сегодня заявляет о повышении зарплат, но при этом никак не подкрепляет эти заявления финансово, поэтому эта задача ложится на плечи местного бюджета, - объяснил Руслан Божко. - Если раньше были государственные субвенции, рассчитанные на такие цели в регионе, то сегодня на местные бюджеты переложили дополнительную финансовую нагрузку. По поручению городского головы Владимира Буряка все департаменты сегодня должны оценить свою расходную часть, чтобы мы могли изучить все данные и где нужно ужаться, но найти средства на зарплаты.
Согласно постановлению Кабмина, педагогам дошкольных учебных заведений заработная плата будет увеличена с 1 сентября и для этих целей необходимо 28 млн грн. И это плюс к уже сформировавшемуся дефициту бюджета, который составил на сегодняшний день 300 млн.грн.
Еще одна дополнительная статья расходов, которая будет рассматриваться на ближайшей сессии — выделение 10 млн грн для КП "Запорожгорсвет".
- И-за отмены ночного тарифа, мы будем круглосуточно платить по одному тарифу, поэтому в бюджет предприятия нужно дополнительно заложить 10 млн грн, - отметил Руслан Божко. - Таким образом объем финансирования, который необходим предприятию для функционирования составит 65 млн грн.
"Индустриалка" также писала: "В Запорожье обсуждают возможность повышения зарплаты воспитателей детсадов".
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