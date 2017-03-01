Сегодня, 22 марта, в Шевченковском районе работники учреждений образования вышли поработать на уборке городской территории.привела на субботник целый, по школьным меркам, класс — 30 человек, сотрудников своего отдела.- Сегодня у нас первый день акции по уборке территории города, к чему призвал городской голова Владимир Буряк, - говорит Наталья Евгеньевна. - После этого на совещании в департаменте образования горсовета было принято решение, что все дошкольные и учебные заведения проведут субботники. Наш территориальный отдел образования очень активно вышел на уборку площадки, которая рядом с нами.Люди соскучились по весне! Поэтому сейчас работают с таким приподнятым настроением. С удовольствием взялись за лопаты и грабли — сами от себя такого не ожидали. Я думаю, за неделю-две мы приведем в порядок после зимы все детские сады и все школы нашего Шевченковского района.Фото и видео: Дмитрий Шилин